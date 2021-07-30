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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi

30.07.2021 09:52

Türkiye 20 noktada devam eden yangınlarla mücadele ederken, evini barkını kaybeden vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle sinirli. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Antalya'daki vatandaşlara destek için bölgeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı basın açıklaması sırasında tepki oklarının hedefi oldu.

Türkiye'de 28 Temmuz itibarıyla Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 43'ünü kontrol altına alınırken 20 yangın ise devam ediyor. Devlet 56 saattir yangınları söndürmek adına canla başla mücadele ederken, yangında evini barkını, tüm birikimlerini kaybeden vatandaşlar ise yaşadıkları büyük mağduriyet sonrasında öfkeli.

ÇAVUŞOĞLU BASIN AÇIKLAMASINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Yangının ilk çıktığı nokta olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda ev küle dönerken bölgeye bakanlar düzeyinde çok sayıda destek ziyareti gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte memleketi Antalya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı basın açıklaması sırasında vatandaşların sert eleştirilerinin hedefi oldu.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARININ SAYISI ELEŞTİRİ KONUSU

Vatandaşlar özellikle sosyal medyada da gündeme gelen THK yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasıyla ilgili tepkilerini dile getirirken, Türkiye'nin yalnızca 3 yangın söndürme uçağının bulunmasını eleştirdiler.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR (9)
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