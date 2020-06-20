Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeniden Keşfet" etkinliği basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeniden Keşfet" etkinliği basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ın Süleymaniye bölgesinde şehre indiğini belirterek, "Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ın Süleymaniye bölgesinde şehre indiğini belirterek, "Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği kapsamında Antalya'da basın toplantısı düzenledi.

Yabancı bir gazetecinin sorusu üzerine, HDP'li belediye başkanlarının birçoğunun görevinin başında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Niye bazıları görevden alındı? Çünkü hazineden vatandaşlar için gelen parayı teröristleri desteklemek için kullandılar. Bunu hangi ülke tolere edebilir ki? Bunun bir ayrımına varmak lazım. İnsanların seçtiği politikacılar ile bu gücü teröristleri desteklemek için kötüye kullananları birbirinden ayırmamız lazım." diye konuştu.

"Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür"

Libya'daki gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde yer almaması lazım. Darbecilerin hiçbir zaman ülke yönetimlerinde yeri olmaması lazım. Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür."

Almanya'da bazı aşırı sol ideolojileri olan politikacılar bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Benim hiçbir ideoloji ile problemim yok. Sağ olsun, sol olsun. Ama ırkçılığa karşıyım. Bu politikacılar PKK'yı destekliyor. PKK'yı terörist sıfatından çıkartmaya çalışıyorlar. Bu adil mi? Objektif bir yaklaşım mı? Türkiye'de sonuçta hukuk sistemi var, avukatlar var. Bu kararlar bu hukuk sistemi çerçevesinde alınıyor." ifadelerini kullandı.

"Herkesle diyaloğa hazırız"

"Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de hiçbir anlaşmanın, adımın faydası da yok geçerliliği de. Bunu sözle anlatamadık şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sondaj gemileri ve anlaşmalarımızla. Bunu yaptık ama bundan sonra tek taraflı mı yapmak isteriz? Hayır. Yunanistan da dahil olmak üzere, herkesle diyaloğa hazırız."

Kuzey Irak'ın Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütünün şehre indiğini anlatan Çavuşoğlu, örgütün yüzlerce yeri kontrol ettiğini bildirdi.

PKK'nın oradaki partilere de baskı yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, "Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Bu bizim için de Irak için de iyi." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli destinasyon olarak listeye aldığına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu liste süresinin uzatılması konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü salgına karşı Türkiye sağlık sistemi kapasitesiyle dikkatli önlemler aldı ve virüse karşı güçlü bir şekilde mücadele ettik. Turizm endüstrimiz yabancı konuklar için de hazır. Kendimize güveniyoruz. Turizm ve sağlık sektörlerimize güveniyoruz."

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Irak, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:03 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Yeniden Keşfet' etkinliği basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması - Son Dakika

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