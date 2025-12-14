Göçük altında kalan şantiye müdürünün cesedine 1 ay sonra ulaşıldı - Son Dakika
Göçük altında kalan şantiye müdürünün cesedine 1 ay sonra ulaşıldı

14.12.2025 16:26  Güncelleme: 17:11
Sivas'ın Divriği ilçesinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın cansız bedenine 28 gün sonra ulaşıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ın (66) cansız bedenine 28 gün sonra ulaşıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Alandaki toprak ve kayaların iş makineleri yardımıyla başka bir yere alınmasının ardından ulaşılan cenaze, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenazenin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

DENETLEME YAPARKEN AYAĞI KAYMIŞTI

Demir madeninin şantiye müdürü Sabri Yıldırım, Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşmüş ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.

Kaynak: AA

