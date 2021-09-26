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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu...

26.09.2021 16:29
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Finali düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Finali düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Erbaş, "Ayasofya Camii'nin minarelerinden ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan bu ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu hep birlikte idrak ediyoruz. Rabbim eksikliğini göstermesin" dedi.

Hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında okuyan erkek öğrencilere yönelik Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması erkekler finali yapıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde saat 12.00'de başlayan yarışma, Türkiye geneli bölge birincileri arasında yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Hasan Kazancı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Naci Demirci'den oluşan jüri karşısında Türkiye'nin 7 bölgesinden katılan yarışmacılar tek tek Kur'an-ı Kerim okudu. İlk 3'e giren yarışmacılar Hafız Osman Şahin tarafından kürsüye davet edilerek, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Erbaş'ın elinden ödüllerini aldı.

Yarışmaya katılan Ahmet Yazar, "İyi hissediyorum kendimi. Allah yardımcımız olsun. İki haftadır hazırlanıyorum. İlk önce bölgeye girdim. Buraya gelene kadar iki hafta hazırlandım" dedi.

Yarışmaya katılan Furkan Süngü ise, "Biraz heyecan vardı ama yendim çok şükür. Öncelikle aileme, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Beni çalıştırdılar dinlediler. Allah onlardan razı olsun. Sadece biraz heyecan vardı. O kadar zor değildi" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Muhterem kardeşlerim bugün Ayasofya'da Kur'an kurslarımız arası Kur'an-ı Kerim'i yüzüne güzel okuma yarışmasının finalini gerçekleştiriyoruz. Önce illerde il birincileri seçildi. Sonra bölge birincileri seçildi. Şimdi bir yıllık bu çalışmanın sonucu olarak Türkiye birincisi seçilecek. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, Kur'an dinlemek istediği zaman Abdullah İbn Mesud'a derdi ki 'Ey Abdullah bana bir Kur'an oku dinleyeyim' derdi. Abdullah İbn Mesud (R.a) 'Ya Rasulullah Kur'an sana nazil oldu. Benden niçin Kur'an okumamı bekliyorsun?' dediğinde 'Senin sesin çok güzel, o yüzden senin sesinden Kur'an dinlemek istiyorum' derdi. 'Kuran'ı seslerinizle güzelleştiriniz' Hadis-i Şerif'i de, tilavet, hüsni tilavet, Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumanın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatmaktadır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camilerimizin mihraplarını, minarelerimizin şerefelerini, güzel sesli imamlarımızla, güzel sesli müezzinlerimizle değerlendirmeyi önemsiyoruz. Bu konuda ne kadar şükretsek azdır Rabbimize. Güzel sesli imamlarımızı, güzel sesli müezzinlerimizi özellikle İstanbul'umuzda ve içinde bulunduğumuz Ayasofya Camii'nde, Sultanahmet Camii'nde ve pek çok camide Rabbimizin bir lütfudur ki bize güzel sesli hocalarımızı nasip etti. Ayasofya Camii'nin minarelerinden ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan bu ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu hep birlikte idrak ediyoruz. Rabbim eksikliğini göstermesin. Mehmet Akif Ersoy'un 'Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' beytine amin dememiz gerekiyor. Öyle bir beyit yazmış ki İstiklal Marşı'na, sürekli okunduğunda dua makamında algılamamız ve sonunda amin dememiz lazım. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an kurslarımızdaki yarışmaları, gerek hafızlık yarışmalarını gerekse Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarını öteden beri hep yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız. Bu Kur'an'ı güzel okumaya, usulüne uygun okumaya teşviktir. Jüri üyelerimiz de hem tecvidine hem tertiline hem tilavetine hem güzel sese hem makamına bakarak değerlendirmeler yapıyorlar. Geleneğimizde hem Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde, hem ezanların okunmasında makamların da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zaman zaman saba makamında okurlar oradan rast, hicaz, hüzzam gibi makamlara geçerler. Böyle makamları hem ezanda hem Kur'an-ı Kerim'de göstermek bizim çok önemli bir değerimizdir, hazinemizdir. Bundan sonra da camilerimiz, Kur'an kurslarımız, imamlarımız ve müezzinlerimiz arasında Kur'an'ı ve ezanı güzel okuma yarışmalarına devam edeceğiz. Ben katılan bütün yarışmacı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Jürimize teşekkür ediyorum. Her sene olduğu gibi güzel değerlendirmeler yapıyorlar. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasının ardından dereceye giren yarışmacılar Hafız Osman Şahin tarafından sahneye davet edilip ödülleri takdim edildi. Ödül takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılındı. Kılınan namaz sonrasında yarışmanın son aşaması da yarışmanın birincisi Furkan Süngü'nün Kur'an okuması ile tamamlanmış oldu. Yarışmayı kazanan Furkan Süngü, "Yarışmayı kazandım. Biraz heyecan vardı. Mutluyum, birinciyim. Biraz heyecan vardı. Ben Kütahya'dan geldim. Yarışma kolaydı fakat yol biraz uzundu" dedi. - İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sultanahmet Camii, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin minarelerinden karşılıklı okunan ezanların milletimizin gönlünü nasıl coşturduğunu... - Son Dakika
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