Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da tarihi camide cuma namazını kıldırdı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da tarihi camide cuma namazını kıldırdı

18.02.2022 15:45
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da tarihi camide cuma namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan'ın Lahor şehrindeki tarihi Badşahi Camisi'nde cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan'ın Lahor şehrindeki tarihi Badşahi Camisi'nde cuma namazını kıldırdı.

Resmi ziyarette bulunmak üzere dün Pakistan'a gelen Erbaş, Lahor'daki temaslarını sürdürüyor.

Erbaş, bu sabah Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret etti. Daha sonra Badşahi Camisi'ne geçen Erbaş, burada yetkililerden caminin tarihi hakkında bilgi aldı.

Cuma namazını kıldırmadan önce camideki cemaate seslenen Erbaş, bu şerefli davet için Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri'ye teşekkür ederek, "Sizlere İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'dan, Türkiye'deki tüm kardeşlerinizden bilhassa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdim." dedi.

Erbaş, dünyanın neresinde olursa olsun bir müminin acısının, üzüntüsünün, sıkıntısının ve mutluluğunun diğer müminleri de derinden etkilediğine işaret ederek, "Lahor'da İslamabad'da, Karaçi'de, Keşmir'de bir kardeşimizin ayağına bir diken batsa Türkiye'deki müminlerin canı yanmaktadır." diye konuştu.

Bunun için bugün Keşmir'de, Kudüs'te, Myanmar'da, Yemen'de, Suriye'de, Libya'da ve daha birçok mazlum diyardaki Müslümanların hüzünlerinin kalpleri sızlattığını belirten Erbaş, arzularının tüm kardeşlerinin iyiliği olduğunu söyledi.

İstiklal Savaşı'nda Pakistanlıların desteğine vurgu

Erbaş, İstiklal Savaşı'nda bu coğrafyadaki Müslümanların yardımlarına dikkati çekerek, Muhammed İkbal'in bu konuda yazdığı bir şiiri okudu.

Türkiye'nin bu fedakarlığı unutmadığını dile getiren Erbaş, "Türkiyeli kardeşleriniz sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır ve ilelebet büyük bir muhabbet muştusu olarak taşıyacaklardır." dedi.

Öte yandan, Ayasofya Camisi Baş İmamı Ferruh Muştuer, Badşahi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti ve cuma ezanını okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazını kıldırmasının ardından dua etti ve camiden ayrıldı.

YORUMLAR
500

Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, Asker, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da tarihi camide cuma namazını kıldırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da tarihi camide cuma namazını kıldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement