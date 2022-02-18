Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da tarihi camide cuma namazını kıldırdı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan'ın Lahor şehrindeki tarihi Badşahi Camisi'nde cuma namazını kıldırdı.

Resmi ziyarette bulunmak üzere dün Pakistan'a gelen Erbaş, Lahor'daki temaslarını sürdürüyor.

Erbaş, bu sabah Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret etti. Daha sonra Badşahi Camisi'ne geçen Erbaş, burada yetkililerden caminin tarihi hakkında bilgi aldı.

Cuma namazını kıldırmadan önce camideki cemaate seslenen Erbaş, bu şerefli davet için Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri'ye teşekkür ederek, "Sizlere İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'dan, Türkiye'deki tüm kardeşlerinizden bilhassa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdim." dedi.

Erbaş, dünyanın neresinde olursa olsun bir müminin acısının, üzüntüsünün, sıkıntısının ve mutluluğunun diğer müminleri de derinden etkilediğine işaret ederek, "Lahor'da İslamabad'da, Karaçi'de, Keşmir'de bir kardeşimizin ayağına bir diken batsa Türkiye'deki müminlerin canı yanmaktadır." diye konuştu.

Bunun için bugün Keşmir'de, Kudüs'te, Myanmar'da, Yemen'de, Suriye'de, Libya'da ve daha birçok mazlum diyardaki Müslümanların hüzünlerinin kalpleri sızlattığını belirten Erbaş, arzularının tüm kardeşlerinin iyiliği olduğunu söyledi.

İstiklal Savaşı'nda Pakistanlıların desteğine vurgu

Erbaş, İstiklal Savaşı'nda bu coğrafyadaki Müslümanların yardımlarına dikkati çekerek, Muhammed İkbal'in bu konuda yazdığı bir şiiri okudu.

Türkiye'nin bu fedakarlığı unutmadığını dile getiren Erbaş, "Türkiyeli kardeşleriniz sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır ve ilelebet büyük bir muhabbet muştusu olarak taşıyacaklardır." dedi.

Öte yandan, Ayasofya Camisi Baş İmamı Ferruh Muştuer, Badşahi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti ve cuma ezanını okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazını kıldırmasının ardından dua etti ve camiden ayrıldı.