Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pazarcık'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pazarcık'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pazarcık'ta vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatanını ve bayrağını seven, milleti için her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyen ruhta insanlar yetiştirmek istediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatanını ve bayrağını seven, milleti için her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyen ruhta insanlar yetiştirmek istediklerini söyledi.

Pazarcık ilçesinde bir tesiste vatandaşlarla buluşan Erbaş, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı.

100 yıl önce verilen destansı mücadelenin önemine dikkati çeken Erbaş, "Vatanını ve bayrağını seven, milleti için her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyen ruhta insanlar yetiştirmek istiyoruz. Ecdadımıza layık insanlar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunu iki gündür andıklarını ve ecdadı rahmetle yad ettiklerini dile getiren Erbaş, onların zihinlere bir güzelliği kazıdıklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ta, ilçelerinde ve köylerinde değil, Türkiye'nin her yerinde ve her köyünde Kahramanmaraş'ta 100 sene önce o fedakarlığı, şehit ve gazi olarak gösteren o dedelerimizi biz de her yerde anıyoruz. Anadolu topraklarında öyle bir birlik ve muhabbet oluşmuş." diye konuştu.

Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Biz nasıl ki 100 sene önce Kahramanmaraş'ı 'kahraman' şehir haline getiren o yüce insanları, onların ruhlarına okuduğumuz Kur'an'ı nasıl gönderiyorsak sizler de benim Sarıkamış'ta gazi olan iki dedeme dualarınızda yer veriyorsunuzdur. Çanakkale'de, Anadolu'nun her yerinden, Yemen'den, Bakü'den, Azerbaycan'dan, Kosova'dan, Suriye'nin çeşitli illerinden, orada şehitler var. İşte biz böyleyiz. Irkı ve etnik kökeni ne olursa olsun, memleketi, meşrebi, düşüncesi ne olursa olsun biriz beraberiz. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. İnancımızla, muhabbetimizle, sevgimizle, saygımızla vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza bağlılığımızla milletimizin bu yüceliğini ilelebet devam ettireceğiz."

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, İl Müftüsü Celal Sürgeç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ile İmran Kılıç'ın da katıldığı programda Erbaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pazarcık'ta vatandaşlarla buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Pazarcık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:54 Kaynak: AA
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