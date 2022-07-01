Bakan Nebati Diyarbakır'da "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemize ve insanımıza tereddütsüz inancımızla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde üretim ekonomisi olma yolu???????nda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye, yeni dönemde oluşan tüm fırsatları değerlendirerek küresel rekabetteki konumunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Nebati, bir otelde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katıldı.

Nebati, yaptığı konuşmada, ülkede kadın girişimcilerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, bunun yarınlara her bakımdan daha güvenle bakılmasını sağladığını söyledi.

Bu kapsamda tarih ve medeniyetler şehri Diyarbakır'da bir araya gelinmesine vesile olan Halkbank'ın yöneticilerine, çalışanlarına ve özellikle Genel Müdür Osman Arslan'a teşekkür eden Nebati, Halkbank'ın üreten kadının bankası olma yolunda başarıyla ilerlemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Halkbank'ın misyonunu, amacını mükemmel bir şekilde yürüttüğüne işaret eden Nebati, ülkede fabrikalarda, hastanelerde, tarlalarda, okullarda, ofislerde veya evinde çalışarak üreten, çocuklarının geleceği için ter döküp emek veren tüm kadınları içtenlikle selamladığını belirtti.

Yüreği evlat hasretiyle yanan ve 1033 gündür oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini de saygıyla selamladığını dile getiren Nebati, evlatlarına bir an evvel kavuşmalarını diledi.

Nebati, "Terörün hiçbir türlüsü asla kabul edilemez, asla meşru görülemez." ifadesini kullandı.

"Daha güçlü bir Türkiye'nin inşasında kadınlarımız önemli bir rol üstlenecek"

Bakan Nebati, son 20 yıldır ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde köklü bir değişim geçirdiğine işaret ederek, sanayi, ulaşım ve sağlık altyapısı geliştirilirken eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdam piyasasının iyileştirilmesi, girişimcilik ve AR-GE ekosisteminin oluşturulması bakımından da çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluştursa da erkeklere kıyasla kadınların ekonomik hayata katılımının sınırlı kaldığını bildiklerini, gördüklerini anlatan Nebati, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmasına önem verdiklerini vurguladı.

Nebati, bu doğrultuda sağladıkları destek ve teşviklerle de yoğun çaba gösterdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımızın ekonomiden siyasete, ticaretten sosyal hayata katılımlarının her alanda artması ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacak, daha güçlü bir Türkiye'nin inşasında kadınlarımız önemli bir rol üstlenecektir ancak elbette ki kadınlar sosyal, kültürel ve fıtri bütün bağlarından koparılarak sadece ekonomiye değer katan bir faktör olarak değerlendirilemezler. Kadınlarımızın annelik yaparken gösterdiği büyük özveri ve aile hayatı içindeki konumu kesinlikle görmezden gelinemez ve hiçbir surette değersizleştirilemez. Diğer taraftan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyişimize kadınlarımızın çok değerli katkılar sunabileceklerine inancım tam. Bu anlayışla istediği halde çalışma hayatına çeşitli sebeplerle katılamayan kadınlarımızın karşılaştığı tüm engellerin kaldırılması, bizim en önemli hedeflerimizden birisi."

"Hedefimiz kadınlarımızı farklı imkanlarla güçlendirmek"

2002 yılında yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranının bugün 34,9 seviyesine yükseldiğini belirten Nebati, bu rakamların çok daha iyi seviyelere ulaşabileceğine inandıklarını, kadınları her bakımdan desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Bakan Nebati, 2021 yılında yarı zamanlı çalışanların istihdam içindeki payının yüzde 9,9, bu oranın kadınlarda yüzde 16,4, erkeklerde ise yüzde 7 seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz iş gücü piyasamızı daha esnek hale getirerek kadınlarımızı farklı imkanlarla güçlendirmek. Bu kapsamda bebeği olan kadınların da çalışabilmeleri için çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor, erken çocukluk eğitimine hususi bir özen gösteriyoruz. Eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücüne katılım artıyor. Yükseköğretimden mezun olan kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 70'ler seviyesinde. Kız çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. Sadece kız çocuklarımızı iş gücü piyasasına yetiştirmek için değil, bu toplumun bugününü ve yarınını inşa etmek için eğitimlerine önem veriyoruz. Birileri istediği için değil, bu ülkenin kadını, her türlü imkandan en iyi şekilde faydalanma hakkına fazlasıyla sahip olduğu için bunu yapıyoruz."

Kadınlara pozitif ayrımcılık

İktidara geldiklerinde kız çocuklarının ilköğretimdeki brüt okullaşma oranının yüzde 91,9 olduğunu, bunu yüzde 97'ye yükselttiklerini belirten Nebati, yükseköğrenime erişimin kolaylaştırılması amacıyla üniversitelerin sayısını da 200'ün üzerine çıkardıklarını anlattı.

Nebati, bugün Türkiye'nin her ilinde üniversite bulunduğuna işaret ederek, gençlerin, genç kızların bu imkandan faydalandığını söyledi.

Ayrıca attıkları birçok adım neticesinde 2012 yılında yüzde 14,4 olan yönetici pozisyonundaki kadın oranının, 2020 yılında yüzde 19,3'e çıktığına dikkati çeken Nebati, bunun bir yansımasını da parlamentoda gördüklerini dile getirdi.

Nebati, 101 kadın milletvekilinden 54'ünün AK Parti'de olmak üzere Meclis'te görev yaptığını söyledi.

"Kadınlarımızın iş gücü piyasasında daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla pozitif ayrımcılık uyguluyoruz ve bunu açık bir şekilde hissettiriyoruz." diyen Nebati, Halkbank ve diğer kamu bankalarının kredi paketleriyle kadınların yanında olduklarını vurguladı.

KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların destek programlarıyla da çeşitli fırsatlar sunduklarını anlatan Nebati, kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla 18 yaş ve üzeri kadınları işe alan işletmelere 24 ile 54 ay arasında SGK desteği verdiklerini kaydetti.

Nebati, "KGF Yatırım Destek Paketi'nden kadın girişimcilerimiz ve kadın yöneticisi bulunan işletmelerimizi yüzde 90 kefalet oranıyla faydalandırıyoruz. Halkbank bu işi aldı ve çok yoğun bir şekilde desteklerini artırarak devam ediyor. Kadına değer veren bizim için göz bebeğidir. Kurumlarımız içerisinde Halkbank, bu işi yüklendiyse o da bizim göz bebeğimiz. Siz değerli girişimci kadınlarımıza destek olmak amacıyla birçok imkan sunuyor." diye konuştu.

Kadınlara krediye ulaşmada kolaylık

Kadın girişimci kredisi, kadın girişimcilere sıfır faizli esnaf kredisi ve kadın kooperatifleri destek paketi gibi uygulamaların bankanın sunduğu bu fırsatlardan bir kısmı olduğunu anlatan Nebati, kadınların krediye ulaşmasının çok kolay olduğunu söyledi.

Nebati, Halkbank'ın ilk defa iş kurmak isteyen ya da mevcut işini büyütmek isteyen kadın girişimcilere yönelik Kadın Girişimci Destek Paketi'nden bugüne kadar yaklaşık 30 bin kadın girişimcinin yararlanmasını sağladığını dile getirerek, kadın kooperatiflerinin önemine değindi.

En başarılı ekonomi modellerinin, merkezine bilgi paylaşımını, birlikte üretimi ve yenilikçi fikirler geliştirmeyi aldığını ifade eden Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Paylaşmak, birbirimize destek olmak, birlikte üreterek birlikte kazanmak zaten medeniyetimizin de temellerini oluşturur. Her koşulda yan yana durarak dayanışma içinde olmayı, birlikte üretmeyi, birlikte gülüp ağlamayı bilen bir toplumuz. Bu paylaşım ve dayanışma ruhunun en canlı örnekleri de şüphesiz kadınlarımız. Kadınlarımız, çevresi için azimle, arzuyla ve ulvi bir ruhla çalışmayı, çalışarak güçlenmeyi, çalışarak hayatı güzelleştirmeyi çok iyi bilirler. İşte kadın kooperatiflerimiz, bu birlik ruhuyla çalışma şevkinin kurumsallaşmış en somut örnekleridir. Diyarbakır'da 2020 yılının başında sadece bir kadın kooperatifi varken bugün bu sayıyı 14'e çıkardık. İnşallah ilerleyen dönemde sizlerin çabalarıyla bu sayıyı daha da artıracağız. Ülkemizde bugün toplamda 1030'u bulan kadın kooperatiflerimiz büyük bir ekosistem oluştururken çok önemli bir potansiyel de barındırıyor. Kadınlarımızın ve kadın kooperatiflerimizin önünü açıp her bakımdan destekleyerek bu muazzam potansiyeli hayata geçirmeyi, sizleri giderek güçlendirmeyi görev edinmiş durumdayız. Bir yandan aktif kadın kooperatif sayısını artırırken bir yandan da mevcut kooperatiflerimizin daha büyük hedeflere yönelmelerini destekliyoruz. İhtiyacımız olan; yerel ürünleri ve üretim imkanlarını iyi bilen, üretim ve pazarlama ağları kuvvetli kadın kooperatifleridir. Bu amaçla Halkbank, yeni kurulan kooperatiflere finansman desteği sağladığı gibi mevcut kooperatiflere de en uygun koşullarla kredi imkanı sunuyor. Buna ek olarak, kooperatiflerimizin niteliklerinin de geliştirilmesi hedefiyle eğitimler düzenleniyor ve kadınlarımızın iş ağlarını genişletmek üzere çeşitli destekler sağlanıyor."

1000 marka kadın kooperatifi hedefi

Türkiye'nin muazzam bir potansiyelinin bulunduğunu belirten Nebati, bu potansiyeli hayata geçirmek için katma değerli ürün üretip satabilen marka kooperatiflere ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Nebati, geçen ay bu doğrultuda yeni bir hedef ortaya koyduklarını anlatarak, "Bu yılın sonuna kadar 81 ilden en az 81 marka kooperatif çıkartmayı hedefliyoruz ve kararlıyız. 6 ayımız var. Peki burada duracak mıyız? Elbette hayır. Sonrasında da bu kooperatifleri 973 ilçemizin her birine yayarak bunu 2023 yılında toplam 1 milyar doları aşan ihracat rakamıyla 1000 marka kadın kooperatifine inşallah adım adım ulaştıracağız. Bu hedef sizin için küçük çünkü kadınları iyi biliriz. Yeter ki inansınlar, elini attığı iş sadece gül bahçesine dönmez, elini değdirdiği yere bir de bereket gelir." ifadelerini kullandı.

Bugün dünyanın kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini dile getiren Nebati, küresel tedarik zincirlerinde oluşan bazı sorunların da sonucu olarak küreselleşme karşısında bölgeselleşme eğilimlerinin giderek arttığını anlattı.

Nebati, her dönüşüm sürecinin çeşitli sancılarla birlikte geldiğini belirterek, bunun kuvvetli bir irade ve mücadele gerektirdiğini kaydetti.

Bu mücadelenin mutlak surette daha güzel daha müreffeh yarınlara gebe olduğunu vurgulayan Nebati, "Ülkemize ve insanımıza tereddütsüz inancımızla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye, yeni dönemde oluşan tüm fırsatları değerlendirerek küresel rekabetteki konumunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor. Ülkemizin eşsiz zenginliklere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz ama bu zenginliğimizi içselleştirip kullanmak ve bunu ön plana çıkarmamız bize bağlı. Sanayimizle, girişimci insanımızla, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızla büyük bir zenginliğe ve farklı potansiyellere sahip olduğumuzu lütfen unutmayın." şeklinde konuştu.

"Kadınlarımız cesaret edecek, hikayesini yazacak"

"Asıl zenginliğimiz birliğimizden ve ortak gayretlerimizden doğan berekete olan inancımızdır. Bizler, birlikten kuvvet ve bereket doğduğunu çok iyi bilen bir milletiz. Dokunduğu her alana güzellik, zeka ve sağduyu katan siz değerli kadınlarımızın ülkemizin kalkınması yolunda büyük başarılara imza atacağınıza, birlikte yürüdüğümüz bu yolların mutlak surette büyük bereketlere vesile olacağına inancım tamdır." ifadelerini kullanan Nebati, bu yolculukta tüm imkan ve kaynaklarla kadınların yanında olacaklarını, hayallerini gerçeğe dönüştürmelerinde gereken tüm desteği sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Nebati, bu salonda ve ülkenin dört bir yanında hayalleri için ter döken, çocuklarının, ülkesinin yarınları için gayret gösteren tüm kadınları kutladığını ve selamladığını belirterek, "Sloganımız ne diyor? 'Cesaret et, kendi başarı hikayeni kendin yaz.' Unutma ki o irade sen de. Yeter ki cesaret et. Cesaretin en yüksek olduğu yer kimde? Kadınlarımızda. Kadınlarımız cesaret edecek, 'Bismillah' diyecek, hikayesini yazacak. Geçmişin Türkiye'sini nasıl kadınlar inşa ettiyse bizim geleceğimizi de inşa edecek olan sizlersiniz. Sizler başımızın tacısınız." ifadelerini kullandı.

"Güneydoğu Anadolu özelinde yaklaşık 731 milyon lira kredi kullandırıldı"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olmanın sorumluluğuyla kaynakları ülkenin gelişmesine ve büyümesine yönlendirmek için gösterdikleri çabayı sürdürdüklerini söyledi.

Bu noktada ülkenin kalkınması için kadınlara önemli görevler düştüğüne inandıklarını ifade eden Arslan, toplumun yarısını oluşturan kadınların üretkenliklerini desteklemeyi Halkbank'ın misyonu olarak gördüklerini belirtti.

Arslan, son 1,5 yıldır kadınların çalışma hayatına dahil olması, işletmeler kurması ya da sahibi bulundukları işletmeleri daha ileriye taşımaları için seferber olduklarını anlatarak, kadınlar için sağladıkları finansal desteklere bölgede yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

Bölgenin tarım, imalat, ticaret ve turizm kollarıyla ekonomide çeşitlilik oluşturan güçlü bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 5 bin 62 kadın girişimcimiz verdiğimiz desteklerden yararlandı, Güneydoğu Anadolu özelinde ise yaklaşık 731 milyon lira kredi kullandırıldı. Türkiye geneli değerlendirdiğimizde kadın girişimci desteklerimize yönelik ilginin artarak sürdüğünü, kadınların özgün çalışmalarla iş hayatında var olmak ve ilerlemek istediklerini çok net görebiliyoruz. Kadın girişimci kredi destek paketimizde Türkiye genelinde 130 bin 663 kadın girişimciye ve 14,3 milyar lira kredi hacmine ulaşmış bulunmaktayız."

Kadınların iş dünyasına katkısını oldukça önemsediklerini, bu nedenle kadın girişimciliği geliştirme odağıyla, üreten kadın kredi kartını kullanıma sunduklarını anlatan Arslan, bu özel kartın sağladığı avantajları ilerleyen günlerde genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

Arslan, kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşmalarını sağlamak adına Üreten Kadınlar Akademisi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir tecrübesi olmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan, 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik genç girişimci kredimizi 350 bin lira limitli ve 60 aya kadar vade fırsatı ile paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Nebati ve Halkbank Genel Müdürü Arslan, bölgedeki başarılı genç kadın girişimcilere temsili "Halkbank Kredi Belgesi" verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha sonra bölge illerinden seçilen kooperatiflerin "Türkiye'nin Marka Kooperatifleri" adı altında sergiledikleri ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.

Programa Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti MKYK üyeleri Abdurrahman Kurt ve Alaaddin Parlak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepoğlu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da katıldı.