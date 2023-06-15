Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 7 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 7 ölü, 4 yaralı

15.06.2023 11:49

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler köyünde iki aile, arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Ayrıntılar geliyor...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler köyünde iki aile, arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri köyde önlem alırken, jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de polis, geniş önlemi aldı.

ARAZİ 200 DÖNÜMLÜK

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Kavganın iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı" dedi.

YORUMLAR (9)
  • yalçın Tuncer: mirasçılık ve mülkiyet hakkı ile ilgili devletin somut adımlar atması gerekli. kesin sınırlar. net çizgiler önemli. Ayrıca devlet adalet gücünü bölgede hissettirmiyor. kim güçlüyse onun eli güçlü malesef Cevap Yaz 79 8 Yayından Kaldır
  • Alican Atmaca: Ne oldu şimdi. Ne götürdünüz... Cevap Yaz 83 1 Yayından Kaldır
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 7 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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