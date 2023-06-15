Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 7 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler köyünde iki aile, arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri köyde önlem alırken, jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de polis, geniş önlemi aldı.

ARAZİ 200 DÖNÜMLÜK

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Kavganın iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı" dedi.