Diyarbakır'da Demirören medyaya 2 ödül

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmada dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Gecede Demirören Haber Ajansı Siverek muhabiri Mehmet Sezgin, 'Devleti durdurdu, magandayı durdurmadı' haberiyle yazılı haber dalında birincilik ödülü aldı. Sezgin'e plaketini Ak Parti Milletvekili Ebubekir Bal verdi. CNN Türk spikeri Semiha Şahin ise 'GGC Özel Ödülü'ne layık görüldü. Şahin'in plaketini ise Demirören Haber Ajansı Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek'ten aldı.

GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Sezgin yazılı haber dalında birincilik ödülü aldı, CNN Türk spikeri Semiha Şahin'e ise özel ödül verildi.

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