Diyarbakır'da Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'da Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu

12.01.2021 18:06

Diyarbakır Dilce Üniversitesinde kurulan komisyonun, Anadolu Selçuklu Devletinin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezarı Silvan ilçesinde tespit edildi.

Diyarbakır Dilce Üniversitesinde kurulan komisyonun, Anadolu Selçuklu Devletinin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezarı Silvan ilçesinde tespit edildi.

Dicle Üniversitesinde kurulan komisyonun, Anadolu Selçuklu Devletinin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçaslan'ın Silvan'daki mezarı Kubbetü's-Sultan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine kazı alanı kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından kazı alanına Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Silvan Belediye Başkan Vekil Yardımcı Hasan Erdoğan, Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız ve Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan gelerek inceleme yaptı.

"MEZAR DİYARBAKIR'IN TARİHİ AÇISINDAN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI GETİRECEK"

İncelemenin ardından konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, tarihin önemli bir şahsiyetlerinden biri olan 1'inci Kılıçarslan'ın Silvan'da bulunan mezarının tespit edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Rektör Karakoç, '1'inci Kılıçaslan özellikle Haçlı Seferlerinde büyük mücadele göstermiş önemli şahsiyetlerden biri. Anadolu'nun hem İslamlaşma konusunda hem de yurt edinmesi konusunda ciddi çalışmaları bulunmuş. Bu konuda canını feda etmiş. Biz bu süreçte mezarını Silvan'da bulunduğunu biliyorduk tarihi kaynaklardan. Bu konuda farklı çalışmalar yapılmış. Ama net olarak gelip tespit edilmemiş. Hatta türbe bile varken türbenin kaybolduğunu kızının kendi mezarının üzerinde gömülü bulundu, yanında bulundu. Ama bugüne kadar tespit edilmemişti. Bu konuda Cumhurbaşkanlığına yazılan yazılar vardı. Bu valiliğe de gitti Vali Münir Karaloğlu'nun da böyle bir olayın olduğunu söylemesi üzerine üniversite olarak bizim de çaba göstermemizi istediler. Daha sonraki süreçte tarihçi hocalarımızla ve kazı çalışmasına bakan hocalarımızla komisyon oluşturuldu. Bu komisyon öncesinde hem Diyarbakır'a gelerek ilgili kişilerle konuşuldu. Daha önceki tarihçilerin yazılarına bakılarak Silvan'da olduğu kesinleşti. Kazı çalışmaları yapıldı. Kültür Turizm Bakanlığıyla birlikte çalışılarak en sonda kazı sonrasında iki mezar olduğunu biliyorduk. Bu mezardaki kişilerin yaş ve cinsiyet olarak mezarın şekli hem de türbeyle ilgili olarak taşları Selçuklu Dönemine uygundu. Bu haberi de biz paylaşıyoruz. Bu haberin önemi hem Diyarbakır'ın tarihi açısında hem de Silvan açısından farklı bir bakış açısı getirilecek" dedi.

"TARİH AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYETİN MEZARINI TESPİT ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan da Anadolu tarihi açısından çok önemli bir şahsiyetin mezarını bugün tespit etmiş olduklarını belirtti. Doç. Dr. Bozan, "Tarihimiz açısından çok önemli bir şahsiyetin mezarını tespit etmiş bulunmaktayız. Tarihimizde çok önemli ve çok az şahsiyetlerden olan 1. Kılıçarslan, bilindiği üzere 1'inci Haçlı Seferinde Anadolu kuşatma altında bulunuyordu toplumumuz. Bir beka sorunu yaşandığı dönemde 500 bin kişilik Haçlı ordusunun Anadolu'ya gönderildiği bir dönemde bunlara karşı dirayetle mücadele eden bu konuda varlığını ortaya koyan ve Haçlı ordularının büyük bir kısmını tasfiye eden 500 binlik Haçlı ordusunun yok olmasına yol açarak ve bu toprakların vatan olmasında katkı sunan İslam dünyasının parçalanmasını büyük ölçüde geciktiren ve durdurmaya çalışan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Dolaysıyla böyle bir şahsiyetin mezar yerinin bulunmuş olması millet açısında önemli bir anlam ifade ediyor. Vefa duygusu açısında önemli bir anlam ifade ediyor. Böylesine bir şahsiyetin çocuklarımıza aktarılmış olması bu insanların mezar yerinin bilinmesi şüphesiz büyük bir anlam ifade ediyor. Nitekim Kılıçarslan'ın hanedan için mücadelede hayatını kaybetmeseydi muhtemelen Haçlıların Ortadoğu'da ve Anadolu'da daha fazla kalmaması söz konusuydu. Fakat onun hayatını kaybetmesi üzerine bu topraklarda Şanlıurfa'da Anadolu'da bir süre daha varlıklarını sürdürdüklerini görüyoruz. Hem üniversite hem de Diyarbakır olarak memnuniyet duyuyoruz. Rabbim mekanların cennet etsin. Bu toprakları bize vatan inşa eden önemli aktörlerden birinde bahsediyoruz" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZI BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜK VE SONUCA ULAŞTIK"

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise buradaki kazı çalışmalarını 9 gün yürüttüklerine dikkat çekti. Doç. Dr. Coşkun, "Yaklaşık 35 metrekarelik bir alanda biz kazı çalışmaları yaptık ve 2 metre derinliğe indik. 2 metre derinliğe indikten sonra hem mezarlara ulaşıldı hem de türbeye ait temellere ulaşıldı. Bizim arkeolog ekibimiz çok titiz bir şekilde çalıştı. Hem müzeden ekip vardı hem Diyarbakır Müzesinden hem de üniversitemizde kendi oluşturduğumuz kazı ekibimiz vardı. Tabi bilim konusundaki hocalar olarak da bu verileri hızlı bir şekilde değerlendirdik. Bunla ilgili önemli sonuçlara ulaştık. Tabi şuan çalıştığımız alan aslında Anadolu Selçuklunun en önemli hükümdarının mezarıydı. Bu nedenle çalışmalarımızı gece gündüz büyük bir titizlikle yürüttük ve sonuca ulaştık. Bu çalışmaların yapılmasında hem de yürütülmesinde bize destek olan kurumlara ve kazı ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ MEZARDA YATAN KIZI SAİDE SULTAN' AİT"

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, Silvan'ın sultanların gömülü olduğu bir bölge olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yıldız, "İlk çalışma 1'inci Kılıçarslan'ın mezarının tespit çalışmaları ile başladı. Çalışmanın 5'inci gününde yani cuma günü iki mezarın izi ve bir duvar kalıntısı ortaya çıktı. O gün akşama kadar yapılan çalışmalarda o iki mezar ve türbenin duvarı olduğu tahmin edilen duvar kalıntıları tamamıyla ortaya çıkartıldı. Tabi yaptığımız hem kaynak araştırmalarında hem alandaki araştırmalarda ortaya çıkartılan duvarın, hem inşa tekniği hem malzemesi bakımından Anadolu Selçuklu döneminin özelliklerini gösterdiğini, yine kazıda çıkan kitabe parçaları dönemin yazı stili özelliklerini gösteriyor. Antropologlarımızın yaptığı çalışmalarda birinci mezar 1'inci Kılıçarslan'a ait olduğunu düşündüğümüz mezarda yatan kişinin erkek bir şahıs olduğunu 30-35 yaşlarında biri olduğu. İkinci mezarında yine bir bayana ait olduğu 45-50 yaşları arasında olduğu tespit edildi. Dolasıyla birinci mezarda yatan kişinin 1'inci Kılıçarslan olduğu, ikinci mezarda yatan kişinin de kızı Saide Hatun'a ait olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen verilen doğrultusunda Silvan'da olduğu bilinen yalnız bugüne kadar mezarı gün yüzüne çıkarılamayan 1'inci Kılıçarslan mezarının bütün verileri ile tespit edildiğini söyleyebiliriz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Diyarbakır'da Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
Diyarbakır'da Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
Diyarbakır'da Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
Diyarbakır'da Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu

Münir Karaloğlu, Süleyman Şah, Diyarbakır, Selçuklu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Konya'da öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 2 çocuğum 'baba' diye ağlıyor
Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti         
18:37
Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı         
17:55
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü         
17:40
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak         
16:44
Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti         
16:03
Muharrem İnce: Yeni partiyi bahara kurarız, bazı CHP milletvekilleri bize katılacak Muharrem İnce: Yeni partiyi bahara kurarız, bazı CHP milletvekilleri bize katılacak         
15:25
Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi         
14:41
Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti         
13:47
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı         
13:47
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi         
13:04
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 18:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei