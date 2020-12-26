Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza - Son Dakika

Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza

26.12.2020 09:53
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza, System.String[]

ERZURUM'un İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan ve yörede 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan (41), sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 13 Aralık Pazar günü Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ormanlık alana yerleştirilen...

ERZURUM'un İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan ve yörede 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan (41), sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 13 Aralık Pazar günü Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ormanlık alana yerleştirilen fotokapana yakalandı. Erkan, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 789 lira para cezasına çarptırıldı.

İspir'de hayatının büyük bir bölümünü evi olarak gördüğü dağlarda geçiren Erkan, 11 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde kamp kurmak ve yaban hayatı beslemek için İspir ilçesinin Yukarı Fındıklı Mahallesi kırsalına gitti. 13 Aralık Pazar günü mahalleye bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alandan geçen Bülent Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ormana konulan fotokapana yakalandı. Görüntüleri izleyen İspir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Erkan hakkında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İspir İlçe Jandarma Karakolu'na giden Erkan'a, Erzurum il Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlal etmekten 789 TL para cezası kesildi.

'BUNU HAK ETMEDİM'Jandarma karakoluna giderek ifade veren Bülent Erkan, kendisinin İspir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, şunları söyledi: "11 Aralık Cuma günü, yani yasaklar başlamadan önce yukarı Fındıklı Mahallesi'nde tek başıma kamp kurdum. Cuma ve cumartesi günü burada bulundum. Pazar günü öğle saatlerinde kuşlara yem atmak için arazide dolaşıyordum. Pazartesi sabah ilçeye gittim. Ben bulunduğum yerin yasak olmayacağı niyetiyle kampa gittim. Sokağa çıkma yasağının dağlık alan için de geçerli olduğunu bilseydim kamp için gitmezdim. Ben sürekli çantamda fotoğraf makinesi taşırım ve gittiğim yerlerde doğa fotoğrafı çekerim. Üzerime kayıtlı av tüfeğim ruhsatlı olarak var ancak kırık olduğu için evde duruyor. Avcılık belgem de yok, avlanmam, av yapanları da uyarırım. Kaçak avlanmaya da karşı biriyim. Yaklaşık 1,5 yıldır Erzurum Milli Parklar adına İspir ilçesinde İŞKUR vasıtasıyla 9 ay görev yaptım. Benden doğa ve yaban hayatı fotoğrafları istediler ve ben birçok fotoğraf verdim. İspir'de beni 'Dağların oğlu' olarak tanırlar. Türkiye'nin dört bir tarafında öğrencileri doğa konusunda bilgilendirir ve bilinçlendiririm. Üzerime atılan avlanmayla ilgili suçlamayı kabul etmiyorum. Sanırım, Türkiye'de fotokapana yakalanıp sokağa çıkma ihlalinden ceza yiyen tek kişi benim."BELGESEL FİLMİ BİRİNCİ OLMUŞTUKöyünde çiftçilik yapan ve aynı zamanda dağcılık sporu ile uğraşan Bülent Erkan, bir süre önce İspir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak göreve başladı. Yıllardır dağlarda gezerek doğadaki canlıların yaşamını inceleyen ve yaz, kış demeden yılın büyük bir bölümünü dağlarda geçiren Erkan, bugüne kadar ayı, yaban keçisi, ur kekliği, kartal, şahin, kurt, tilki, domuz, balık ve nadir bulunan kelebekler gibi çok sayıda canlının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Doğa manzarasını ve yaban hayatına ilgisinin küçük yaşlardan başladığını anlatan Erkan'ın hayali ileride belgesel çekmek. Doğada kendi yöntemleri ile gizlenerek kamerasıyla ya da foto kurduğu kapanla yaban hayatı kare kare görüntüleyen Erkan, çok iyi saklandığı için vahşi hayvanları bile yakından görüntüledi.

Özellikle Kaçkar dağlarını avucunun içi gibi bilen Bülent Erkan, bölgedeki canlıları korumasıyla da biliniyor. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Kar Film Festivali'nde 'Dağların oğlu' adlı 17 dakikalık belgeselde Bülent Erkan'ın hayatını ve canlıları korunmasını anlatan belgesel filmi birinci oldu. Aylarca dağda yalnız kalan ve doğada bulduğu mantar ve çeşitli otlarla karnını doyuran Erkan dağlarda yalnız yaşamaktan korkmuyor.


Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza

Hisarcık, Erzurum, Aralık, İspir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza - Son Dakika


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