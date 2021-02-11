Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu - Son Dakika

Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu

11.02.2021 23:08
Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu, System.String[]

Deprem ve sel felaketleriyle art arda sarsılan İzmir'de doğal afetler yaşanmaya devam ediyor. Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde hortum çıktığı aktarılırken bazı vatandaşların yaralandığı belirtildi. Öte yandan Güzelbahçe'de dolu yağışının etkili olduğu aktarıldı.

İzmir'de son dönemlerde yaşanan doğal afetlere bir yenisi daha eklendi. Bugün depremle sarsılan İzmir'de şimdi de hortum çıktı. Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde çıkan hortum çevredeki ağaç ve arabalara zarar verdi. Bazı vatandaşların yaralandığı aktarılırken, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi.

"BAZI EVLERİN ÇATILARI UÇTU"

Konuyla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu. Yaralı vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz olay yerinde, gereken çalışmaları yapıyor" denildi.

Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu

VATANDAŞLAR DOLU YAĞIŞINA KARŞI UYARILDI

Yapılan diğer paylaşımda ise dolu yağışıyla ilgili uyarı verildi. Açıklamada, "Sağanak yağışla birlikte Urla, Güzelbahçe, Narlıdere başta olmak üzere bazı ilçelerimizde dolu yağışı da etkili oluyor. Ekiplerimiz su baskınlarına karşı alarmda. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmasını rica ederiz" denildi.

Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu

TUNÇ SOYER: EKİPLERİMİZ GÖREVİNİN BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açıklamada,"Ekiplerimiz görevinin başında. Yaralı hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.

Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu
Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu

Güzelbahçe, Alaçatı, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu - Son Dakika


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