Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi - Son Dakika

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi

05.11.2020 08:07

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, yurt genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi sürecek. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusu sağanak yağışın etkisi altında olacak. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KIYI KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinde Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi

DOĞU KARADENİZ'E UYARI

Meteoroloji'den gelen son verilere göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracak. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ilçeleri ve Artvin'de kuvvetli, Giresun ve Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize il geneli ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

DOĞAL AFETLERE KARŞI UYARI

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu;

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 18°C

ANKARA: Parçalı yer yer çok bulutlu, 17°C

İZMİR: Parçalı bulutlu, 21°C

ANTALYA: Parçalı bulutlu, 27°C

ZONGULDAK: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, 17°C

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor, 19°C

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu, 11°C

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor, 18°C

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi - Son Dakika


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