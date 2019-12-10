Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'in 11 aylık ihracatı arttı
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Doğu Karadeniz'in 11 aylık ihracatı arttı

6 saat önce

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-kasım döneminde 1 milyar 274 milyon 245 bin 643 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz'in 11 aylık ihracatı arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-kasım döneminde 1 milyar 274 milyon 245 bin 643 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin açıklamasına göre, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 11 ayında gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış gösterdi. 2018'in ocak-kasım döneminde 1 milyar 69 milyon 220 bin 413 dolarlık ihracata imza atılmıştı.

Dış satımda 769 milyon 682 bin 919 dolarla fındık ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Bunu 143 milyon 385 bin 994 dolarla yaş meyve sebze sektörü, 138 milyon 512 bin 89 dolarla madencilik sektörü izledi.

Doğu Karadeniz'den bu dönemde 127 ülkeye ihracat yapıldı.

Bölgeden en fazla ihracat İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Fransa'ya gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz'den yakın komşu ülkelere ihracatta düşüş yaşanmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatta yüzde 45, İtalya'ya ihracatta yüzde 161 ve Güney Kore'ye dış satımda yüzde 44 artış kaydedildi.

Bölgeden ayrıca İran'a yapılan ihracatta yüzde 292'lik rekor düzeyde artış oldu.

Doğu Karadeniz, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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