Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri sürüyor

02.12.2020 14:45
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri sürüyor, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde Kovid-19 denetimleri yapılıyor. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, halkın yoğun bulunduğu yerler ile toplu taşıma araçlarını denetleyerek, vatandaş ile esnaftan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tedbirler kapsamında kent genelinde maske dağıtımı yapıyor, dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de, toplu taşımada HES kodu uygulamasına geçilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesince görevlendirilen ekipler, vatandaşların "Kent Kart"larını tanımlamasına yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından görevlendirilen ekipler, HES kodlarını tanımlamada zorluk çeken vatandaşlara, Yenişehir, Otogar, Yahya Kaptan, Fevziye, Yeni Cuma ve Doğu Kışla istasyonlarında hizmet veriyor.

HES kodu asistanları, belirlenen noktalarda 09.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşlara yardımcı olacak. Uygulama cuma gününe kadar devam edecek.

Bolu

Bolu'da polis, jandarma ve zabıta ekipleri, halkın yoğun bulunduğu yerler ile toplu taşıma araçlarında denetim yaparak, vatandaş ile esnaftan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istiyor.

Ayrıca ekipler, kentin en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi ile Kent ve Demokrasi meydanları başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, araç megafonlarından uyarıda bulunurken, camilerden de vakit ezanlarının ardından Kovid-19 tedbirlerine uyulması yönünde anonslar yapılıyor.

Bolu Manavlar Odasından yapılan açıklamada ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, Bahçelievler ve Sümer mahalleleri ile Gerede ve Mengen ilçelerinin yanı sıra Taşkesti beldesinin pazarlarının cuma, Mudurnu ilçesinin pazarının ise perşembe gününe alındığı kaydedildi.

Açıklamada, esnaf ve pazara gelecek vatandaşların, maske, hijyen ve sosyal mesafeye kurallarına uyması istendi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni kısıtlamalar ve tedbirler konusunda gerekli önlemlerin alındığı, denetimlerin sıklaştırıldığı ve kurallara uymayanlar hakkında hem idari para cezası uygulandığı hem de adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Polis ekipleri, kent giriş çıkışlarında ve merkezinde toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Kimlik ve HES kodu sorgulaması yapan ekipler, vatandaşlara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Safranbolu Belediyesi, koronavirüsle mücadelede tedbirlerini artırarak, kentin yoğun kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni kararlar aldığı bildirildi.

Mesailerin saat 10.00-12.30, 13.30-16.00 olarak uygulanacağı ifade edilen açıklamada, özel kanun, tüzük gibi düzenlemelerle mesai saati farklı kurum, kuruluşlara ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Zonguldak Belediyesi ekiplerince, vatandaşların yoğun kullandığı alanlardan Soğuksu Pazar Yeri ve Tuhafiye Pazarı denetlendi.

Denetim kapsamında vatandaşların ateş ölçümünün yanı sıra HES kodu sorgulaması yapılarak, maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bartın

Bartın'da kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

İtfaiye ekiplerince cadde, sokak, park, toplu ulaşım araçları ve pazar yerleri dezenfekte edildi.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan, Bartın Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, salgının yayılmasını önlemek için kamu hizmetlerinden, e-Devlet uygulamasıyla mobil bankacılık, e-market gibi sistemler üzerinden faydalanmaya özen gösterilmesi istendi.

Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri sürüyor - Son Dakika


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