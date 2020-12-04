Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

04.12.2020 15:15
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler sürüyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri şehir genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, taksiler ve hizmet araçlarını dezenfekte etti.

Toplum sağlığı için salgın süresi bitene kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Serdivan Belediyesi vakaların artış gösterdiği son günlerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki tüm eczanelerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

Alınan yeni tedbirler kapsamında marketler, pazar yerleri, duraklar, camiler, kamu kurumları başta olmak üzere insanların yoğun olduğu ve ortak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Kocaeli

Dilovası ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını ivedilikle karşılıyor.

Grup üyeleri, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamanın yanı sıra, ücretsiz maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan hijyen seti ve gıda kolisini vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Karamürsel Belediyesi dezenfekte ekipleri de vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için dükkanları dezenfekte etti.

Düzce

Düzce'de yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark ve Valilik meydanları ile Spor Sokak'a girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.

Salgın nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi ekipleri, bu süreçte kent sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Düzce ve ilçe belediyelerinin toplu taşıma araçlarını dezenfekte işlemleri sürüyor. Halkın sık kullandığı cadde ve sokaklar gece saatlerinde belediye ekiplerince yıkanıp temiz hale getiriliyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarının yanı sıra taksilerle çocuk oyun parkları ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkayan ekipler, atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında insanların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bolu

Bolu'da yayaların yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi ile Kent ve Demokrasi meydanlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda polis ekipleri ile mahalle bekçilerince sürekli uyarılar yapılıyor.

Bireylerden sokak ve caddelerde yiyecek ve içecek tüketmemeleri istenirken "maske, mesafe, temizlik" uyarısı yapılıyor.

Ayrıca kentte cuma günler Sağlık ve Karaçayır mahallerinde kurulan pazar alanlarında da denetimler polis ve zabıta ekiplerince aralıksız sürdürülüyor.

Öte yandan Bolu Belediyesi ise insanların toplu olarak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Bartın

Bartın Belediyesi tarafından virüs salgını mücadelesinde büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteği verilecek.

Kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin görev yerlerine ulaşımının sağlanması için Bartın Belediyesine ait 2 otobüsün görev yapması, sağlık personelinin bu otobüslerle Bartın Devlet Hastanesi ile Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ücretsiz taşınmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, "Sağlık çalışanları için pandemi sürecinin başlarında ücretsiz ulaşım hizmetimizi gerçekleştirmiştik. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte de bu uygulamamızı sonlandırmıştık ancak gelinen süreçte vakalarda ciddi artış olması nedeniyle büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarımız için bu uygulamayı yeniden başlatmak istedik. Bizler için büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Uygulamadan yararlanmak isteyen sağlık personellerinin personel kartlarını göstermeleri yeterli olacak." dedi.

Öte yandan kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde mesafe, maske, hijyen konusunda uyarıda bulunuyor.

İtfaiye ekiplerince cadde, sokak, park, toplu ulaşım araçları ve pazar yerleri dezenfekte edildi.

Belediye hoparlöründen de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapılmaması uyarısında bulunuldu.

Karabük

Karabük'te araç trafiğine kapalı olan Kemal Güneş Caddesi'nde aynı anda 400 kişinin bulunması konusunda alınan karar sonrasında caddede denetimler sıklaştırıldı.

Polis ekipleri, cadde giriş ve çıkışı ile belirli noktalarında kontrol yapıyor.

Ayrıca ekipler, kent giriş çıkışlarında ve merkezinde toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kimlik ve HES kodu sorgulaması yapan ekipler, kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Karabük ve Safranbolu Belediyeleri ise yoğun kullanılan bölgelerle toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiğini bildirdi.

Kocaeli, Sakarya, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika


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