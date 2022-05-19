DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Diyarbakır'da Valilik tarafından düzenlenen etkinlik Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mersin'den Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su'nun katıldığı etkinliklerde gençlerin spor ve halk oyunları gösterileri yoğun ilgi gördü. Ayrıca Diyarbakır Chopper Motosiklet Kulübü üyesi 60 motosikletli, Diyarbakır Stadyumu önünde bir araya gelerek 19 Mayıs'a atfen 19 kilometrelik sürüş gerçekleştirdi. Kulübün kurucularından Bahadır Uysal, "Bayrama özel 19 kilometrelik bir sürüş yaptık" dedi.

BİNGÖL'DE 200 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜYÜŞ

Bingöl'deki kutlamalarda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrenciler, İnönü Mahallesi'nden Çapakçur Viyadüğü'ne, buradan da Şehir Stadyumu'na kadar 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile kortej yürüyüşü düzenledi. Stadyumdaki etkinliklerde gençler de jimnastik, halk oyunları, atletizm ve tekvandoda hünerlerini sergiledi. Etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Garnizon Komutanı Necdet Durak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

ŞIRNAK'TA 2 VALİLİ KUTLAMA

Şırnak'taki etkinlikler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kutlamaya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan ile yeni Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından gençlerin şiir, tekvando, jimnastik, sanat topluluğu gösterileriyle kutlamalar sona erdi.

MARDİN VE BATMAN'DA COŞKULU KUTLAMA

Mardin'de 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Vali Mahmut Demirtaş'ın da katıldığı törende çeşitli gösterilerin ardından bayrak koşusu yapıldı. Derik ilçesinde de 100 metre engelli koşusu yapıldı. Dereceye giren koşuculara çeşitli hediyeler verildi. Batman'daki kutlamalarda da öğrencilerin dövüş sanatları gösterisi büyük beğeni aldı. Vali Ekrem Canalp'ın da katıldığı kutlamalarda masa tenisi gibi spor etkinlikler de düzenlendi. (DHA)

Diyarbakır