DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
Üye Girişi

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

19.05.2022 16:01
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Diyarbakır'da Valilik tarafından düzenlenen etkinlik Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mersin'den Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su'nun katıldığı etkinliklerde gençlerin spor ve halk oyunları gösterileri yoğun ilgi gördü. Ayrıca Diyarbakır Chopper Motosiklet Kulübü üyesi 60 motosikletli, Diyarbakır Stadyumu önünde bir araya gelerek 19 Mayıs'a atfen 19 kilometrelik sürüş gerçekleştirdi. Kulübün kurucularından Bahadır Uysal, "Bayrama özel 19 kilometrelik bir sürüş yaptık" dedi.

BİNGÖL'DE 200 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜYÜŞ

Bingöl'deki kutlamalarda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrenciler, İnönü Mahallesi'nden Çapakçur Viyadüğü'ne, buradan da Şehir Stadyumu'na kadar 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile kortej yürüyüşü düzenledi. Stadyumdaki etkinliklerde gençler de jimnastik, halk oyunları, atletizm ve tekvandoda hünerlerini sergiledi. Etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Garnizon Komutanı Necdet Durak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

ŞIRNAK'TA 2 VALİLİ KUTLAMA

Şırnak'taki etkinlikler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kutlamaya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan ile yeni Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından gençlerin şiir, tekvando, jimnastik, sanat topluluğu gösterileriyle kutlamalar sona erdi.

MARDİN VE BATMAN'DA COŞKULU KUTLAMA

Mardin'de 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Vali Mahmut Demirtaş'ın da katıldığı törende çeşitli gösterilerin ardından bayrak koşusu yapıldı. Derik ilçesinde de 100 metre engelli koşusu yapıldı. Dereceye giren koşuculara çeşitli hediyeler verildi. Batman'daki kutlamalarda da öğrencilerin dövüş sanatları gösterisi büyük beğeni aldı. Vali Ekrem Canalp'ın da katıldığı kutlamalarda masa tenisi gibi spor etkinlikler de düzenlendi. (DHA)

Diyarbakır

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
YORUMLAR
500
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 'HÜRKUŞ' uçağı ve 'ATAK' helikopteri gösteri uçuşu 'HÜRKUŞ' uçağı ve 'ATAK' helikopteri gösteri uçuşu
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Bingöl, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement