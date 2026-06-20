Dominik'te lüks otel alev alev yandı, İtalyan turist hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti'nin turizm merkezlerinden Bayahibe'de bulunan lüks otelde çıkan büyük yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık bin 700 turist tahliye edilirken, çok sayıda kişi de tedavi altına alındı.

Dominik Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Bayahibe bölgesinde bulunan Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel'de çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yetkililer, yangının kısa sürede otelin önemli bölümünü etkisi altına aldığını ve yaklaşık 1.700 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yerel yetkililerin açıklamasına göre yangın, tesiste bulunan palmiye yapraklarından yapılmış çatı bölümleri ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Karayip kıyısı üzerinde yükselen yoğun siyah dumanlar ve alevlerin otel kompleksini sardığı görüldü.

İTALYAN TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Dominik Cumhuriyeti Acil Sağlık Hizmetleri (DAEH), yangında 46 yaşındaki İtalyan turist Francesca Valentino'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Olayda üç kişi hastaneye kaldırılırken, altı kişiye olay yerinde müdahale edildi. Yaralananlar arasında otel misafirleri, ziyaretçiler ve bazı acil durum görevlilerinin de bulunduğu belirtildi.

MİSAFİRLER BAŞKA OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Yangının kontrol altına alınmasının ardından tahliye edilen misafirler bölgedeki diğer otellere yönlendirildi. Aynı zincire ait Viva Wyndham Dominicus Palace otelinin yangından etkilenmediği ve faaliyetlerine normal şekilde devam ettiği açıklandı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bayahibe ve çevresindeki turistik faaliyetlerin ise güvenli şekilde devam ettiği ifade edildi. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'in en yoğun turist çeken destinasyonları arasında yer alıyor.