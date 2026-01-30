Don Giovanni İstanbul\'da Yeniden Sahneye Çıkıyor

Opera tarihinin en çarpıcı eserlerinden biri olarak kabul edilen Don Giovanni, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yeniden sahneye taşınıyor. Eser, 5-7-11 Şubat ve 5-7 Mart 2026 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1787 yılında bestelediği Don Giovanni, tutku, baştan çıkarma ve hesaplaşma temaları etrafında şekilleniyor. Eser, komedi, trajedi ve doğaüstü öğeleri bir araya getiriyor. Lorenzo da Ponte'nin kaleme aldığı libretto, ahlak, özgür irade ve bedel kavramlarını ele alırken, Mozart'ın müziğiyle birleşerek insan doğasının karanlık yönlerini sahneye taşıyor.

ESERİN KONUSU

İspanyol bir asilzade olan Don Giovanni'nin sınırsız özgürlük anlayışı, gücü ve dokunulmazlığına duyduğu inançla şekilleniyor. Toplumsal kuralları ve ahlaki sınırları hiçe sayan karakterin kadınlarla kurduğu ilişkiler, sınıf, iktidar ve cinsiyet çatışmalarını gözler önüne seriyor. Eserde, Don Giovanni'nin kaçınılmaz sonu ve bu süreçte diğer karakterlerin yaşadığı yüzleşmeler dramatik bir anlatımla işleniyor.

GENÇ ŞEF CHRISTIAN BLEX AKM'DE

Eserin 5 ve 7 Şubat tarihli temsillerini, 2025 Herbert von Karajan Genç Orkestra Şefleri Ödülü'nün sahibi 26 yaşındaki Alman orkestra şefi Christian Blex yönetecek. Blex, bugüne kadar Gewandhaus Orkestrası Leipzig, Berlin Filarmoni Karajan Akademisi, Norveç Radyo Orkestrası, Bergen ve Oslo Filarmoni Orkestraları, Kiev Senfoni Orkestrası ile Trondheim, Stavanger ve Janácek Filarmoni orkestralarıyla çalıştı.

İstanbullu sanatseverler, Blex'in yönetiminde eserin hızlı dramatik yapısını, şeffaf orkestral dokular ve Mozart'ın ironisiyle birleşen güçlü müzikal anlatımla dinleme fırsatı bulacak.

DON GIOVANNI ROLÜNDE KARTAL KARAGEDİK

5 ve 7 Mart tarihlerindeki temsillerde 'Don Giovanni' rolünü bariton Kartal Karagedik üstlenecek. Uluslararası kariyeri ve geniş repertuvarıyla tanınan Karagedik, esere psikolojik derinliği yüksek bir yorum kazandıracak. Sanatçı, bu temsillerde Don Giovanni karakterini olgun ve çarpıcı bir yorumla izleyiciyle buluşturacak.

SAHNE VE SANAT KADROSU

Eserin rejisi Aytaç Manizade imzası taşırken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı ve konuk şef Christian Blex dönüşümlü olarak yönetecek. Dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostümler Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan'a ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nu Paolo Villa yönetirken, hareket düzeni Alper Marangoz tarafından hazırlandı.

Temsillerde; 'Don Giovanni' rolünde Caner Akgün, Nejat Işık Belen ve Kartal Karagedik dönüşümlü olarak canlandıracak. 'Leporello' rolünde Göktuğ Alpaşar ve Burak Bilgili, 'Donna Anna'da Özgecan Gençer ve Sirel Yakupoğlu, 'Donna Elvira'de Perihan N. Artan ve Hande S. Ürben, 'Don Ottavio'de Berk Dalkılıç ve Mert Süngü, 'Zerlina'da Sevim Ateş ve Aslı Ayan, 'Masetto'de Burak Kul ve Berke Tükenmez, 'II. Commendatore' rolünde ise Emre Güngör ve Tuncay Kurtoğlu sahne alacak.