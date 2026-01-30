Don Giovanni İstanbul'da Yeniden Sahneye Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Don Giovanni İstanbul'da Yeniden Sahneye Çıkıyor

Don Giovanni İstanbul\'da Yeniden Sahneye Çıkıyor
30.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mozart'ın eseri Don Giovanni, İDOB tarafından 5-7 Şubat ve 5-7 Mart 2026'da sahnelenecek.

Opera tarihinin en çarpıcı eserlerinden biri olarak kabul edilen Don Giovanni, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yeniden sahneye taşınıyor. Eser, 5-7-11 Şubat ve 5-7 Mart 2026 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1787 yılında bestelediği Don Giovanni, tutku, baştan çıkarma ve hesaplaşma temaları etrafında şekilleniyor. Eser, komedi, trajedi ve doğaüstü öğeleri bir araya getiriyor. Lorenzo da Ponte'nin kaleme aldığı libretto, ahlak, özgür irade ve bedel kavramlarını ele alırken, Mozart'ın müziğiyle birleşerek insan doğasının karanlık yönlerini sahneye taşıyor.

ESERİN KONUSU

İspanyol bir asilzade olan Don Giovanni'nin sınırsız özgürlük anlayışı, gücü ve dokunulmazlığına duyduğu inançla şekilleniyor. Toplumsal kuralları ve ahlaki sınırları hiçe sayan karakterin kadınlarla kurduğu ilişkiler, sınıf, iktidar ve cinsiyet çatışmalarını gözler önüne seriyor. Eserde, Don Giovanni'nin kaçınılmaz sonu ve bu süreçte diğer karakterlerin yaşadığı yüzleşmeler dramatik bir anlatımla işleniyor.

GENÇ ŞEF CHRISTIAN BLEX AKM'DE

Eserin 5 ve 7 Şubat tarihli temsillerini, 2025 Herbert von Karajan Genç Orkestra Şefleri Ödülü'nün sahibi 26 yaşındaki Alman orkestra şefi Christian Blex yönetecek. Blex, bugüne kadar Gewandhaus Orkestrası Leipzig, Berlin Filarmoni Karajan Akademisi, Norveç Radyo Orkestrası, Bergen ve Oslo Filarmoni Orkestraları, Kiev Senfoni Orkestrası ile Trondheim, Stavanger ve Janácek Filarmoni orkestralarıyla çalıştı.

İstanbullu sanatseverler, Blex'in yönetiminde eserin hızlı dramatik yapısını, şeffaf orkestral dokular ve Mozart'ın ironisiyle birleşen güçlü müzikal anlatımla dinleme fırsatı bulacak.

DON GIOVANNI ROLÜNDE KARTAL KARAGEDİK

5 ve 7 Mart tarihlerindeki temsillerde 'Don Giovanni' rolünü bariton Kartal Karagedik üstlenecek. Uluslararası kariyeri ve geniş repertuvarıyla tanınan Karagedik, esere psikolojik derinliği yüksek bir yorum kazandıracak. Sanatçı, bu temsillerde Don Giovanni karakterini olgun ve çarpıcı bir yorumla izleyiciyle buluşturacak.

SAHNE VE SANAT KADROSU

Eserin rejisi Aytaç Manizade imzası taşırken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı ve konuk şef Christian Blex dönüşümlü olarak yönetecek. Dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostümler Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan'a ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nu Paolo Villa yönetirken, hareket düzeni Alper Marangoz tarafından hazırlandı.

Temsillerde; 'Don Giovanni' rolünde Caner Akgün, Nejat Işık Belen ve Kartal Karagedik dönüşümlü olarak canlandıracak. 'Leporello' rolünde Göktuğ Alpaşar ve Burak Bilgili, 'Donna Anna'da Özgecan Gençer ve Sirel Yakupoğlu, 'Donna Elvira'de Perihan N. Artan ve Hande S. Ürben, 'Don Ottavio'de Berk Dalkılıç ve Mert Süngü, 'Zerlina'da Sevim Ateş ve Aslı Ayan, 'Masetto'de Burak Kul ve Berke Tükenmez, 'II. Commendatore' rolünde ise Emre Güngör ve Tuncay Kurtoğlu sahne alacak.

Kaynak: DHA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Don Giovanni, Etkinlik, İstanbul, Mozart, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Don Giovanni İstanbul'da Yeniden Sahneye Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rakam inanılmaz Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
ABD’de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor ABD'de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor
DEM Partili Cizre Belediyesi’ne asılan pankartı polis indirdi DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:09:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Don Giovanni İstanbul'da Yeniden Sahneye Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.