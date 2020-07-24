Dosso Dossi bu sene dijitale döndü - Son Dakika

Dosso Dossi bu sene dijitale döndü

Her sene yaptığı organizasyonlarla ses getiren moda fuarı Dosso Dossi, bu sene sanal olarak başladı.

Dosso Dossi bu sene dijitale döndü, System.String[]

Her sene yaptığı organizasyonlarla ses getiren moda fuarı Dosso Dossi, bu sene sanal olarak başladı. Tüm dünyadan alıcıların buluştuğu fuarda, 250 markanın 150 bin parçalık koleksiyonu sergileniyor. Yurt dışından büyük ilgi gören fuarda 15 milyon dolarlık sipariş hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli moda organizasyonlarını gerçekleştiren Dosso Dossi, bu sene küresel salgın nedeniyle online moda fuarına düzenliyor. Fuarda; kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde 250 firmanın 150 bin parçalık koleksiyonu dünyanın dört bir yanındaki alıcılar için görücüye çıkıyor. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan yaptığı açıklamada, online moda fuarına ilk günden itibaren dünyanın dört bir yanından büyük ilgi olduğunu belirterek, "Fuarı ziyaret eden alıcılar, eş zamanlı olarak sipariş de yazdırabiliyorlar. Fuar bitiminde 15 milyon dolarlık sipariş alacağımızı öngörüyorum." dedi.

Uzun yıllardır Antalya ve Uludağ'da organizasyonlar yaptıklarını belirten Eraslan, "Getirdiğimiz modeller ve yaptığımız iş hacmi ile önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Koronavirüs sonrası hayatlar değişti. Ancak aynı şekilde iş hayatında da değişiklikler oldu. Biz de bu formata ayak uydurmak zorundayız. Ülkemize uçuşlar olmadığı için müşterilerimizi online sistem üzerinden alışverişe yönlendiriyoruz. Bu yeni ticaret şekli bundan sonrası için de değişerek kat kat artacaktır. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklerin neden online olarak da yapılmadığını kendi kendime sorguluyorum. 250 katılımcı firmamızın koleksiyonlarında 150 bin parça ürün yer alıyor. Renkleri ile birlikte 750 bin çeşitlilik demektir. Türkiye tekstildeki başarısı ve yıllardır yapmış olduğu ihracatlarıyla dünyada 5. sırada yer alıyor. Biz bunu geliştirerek üreticilerimizi ihracatçı boyutunda destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ekonomisini çok büyük katkıda bulunacağız"

Müşterilerinin yoğun ilgiyle alışverişlerini yapmaya başladıklarını vurgulayan Eraslan, "Yaklaşık bir hafta sonra neticesini göreceğiz. Hem bizim çalıştığımız üretici arkadaşlarımıza hem de ülke ekonomisine katkısını bir hafta sonra tamamen anlamış olacağız. Biz iki üç sene sonra 300-500 firmayı bu işe dahil etmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Bizde şirket olarak bilinirliğimizi kullanarak Türkiye'nin ekonomisini çok büyük katkıda bulunacağız. Online olarak yüzde 30-35 arasında satışlarımız oldu. Biz şirket olarak online satışa daha önce hiç önem vermedik. Ama şu anki önceliğimiz online satış olacak. Online ortamda tüm dünyaya hitap ediyorsunuz, böylelikle faaliyetlerimiz her ülkeye ulaşmış oluyor. Ağırlıklı olarak Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Arap ülkeleri olmak üzere toplamda 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin hazır giyim ihracat sıralamasında ise 70'inci sırada yer alıyoruz." diye konuştu.

"İş hacmi beklentimiz 15 milyon dolar"

Çalıştıkları firmalarla birlikte Türkiye ekonomisine ve ihracatına bu anlamda çok ciddi destek olduklarının altını çizen Eraslan, "Bunu da kat kat artırarak devam ettireceğiz. Bu dönem ki fuarda iş hacmi beklentimiz 15 milyon dolar, ilk defa denediğimiz bir proje. İleride çok daha büyük hedeflere ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu vesileyle hem bizler hem de firmalarımız tatmin olacaktır. Antalya'da yaptığımız fuarlar ile Laleli ve Osmanbey'de bulunan noktalarımızda yaklaşık 30 bin kişiye her yıl istihdam sağlıyoruz. Çalışmalarımız arasında olmayan online satış tekniğini kullandık. Bundan sonraki süreçlerde 30 binin üzerinde istihdam öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin önünü her zaman açık görüyoruz"

Eraslan, Türkiye'nin tekstil sektörü anlamında tüm dünyada çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye, gerek üretici olarak gerekse de markalaşmasıyla çok önemli bir faaliyet sürdürüyor. Türkiye'nin önünü her zaman açık görüyoruz. Çünkü yakın coğrafyamızda bu işi yapabilen olmadığı için Türkiye her zaman cazip olacaktır. Türkiye yaptığı bu üretimi biraz markalaşarak yürütürse, İtalya ve Fransa'dan sonra 3'üncü ülke olarak yerini sağlamlaştırır. Bundan sonraki hedeflerim, üretici ve müşteri sayısını artırır. Sadece Doğu bloku ülkeler ve Arap coğrafyası değil, Avrupa ve ABD'yi de artık bu portföyün içerisine koymayı hedefliyoruz. Online alışverişte firma ve müşteri sayısında sınır yok. İleriye dönük bir proje olacağını düşünüyoruz. Pandemiden önce online olarak yüzde 5 bir satışımız vardı. Pandemi sürecinde ise yüzde 25'lere 35'lere varan bir online satışımız oldu. Uçuşların kapalı olmasından dolayı Türkiye'ye gelemeyen müşterilerimiz, doğal olarak online alışverişe başladılar. Şu anda koleksiyonlarımız içerisinde spor giyimden abiyeye, bütün büyük bedenlerden çok özel ürünlere kadar, her türlü ürün pazarlanmaktadır. Bu çeşitlilikle birlikte müşterilerimizin de alımları artıyor".

Satış temsilcisi Mehmet Saruhan ise müşterilere online olarak satış yaptıklarını belirterek, "Pandemi dolayısıyla yurtdışından Türkiye'ye gelemeyen müşterilerimize bu şekilde yardım ediyoruz. Müşteriler bu durumdan memnun" dedi. - İSTANBUL

Antalya, Türkiye, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dosso Dossi bu sene dijitale döndü - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Doğu Karadeniz'de fındık toplama tarihleri belirlendi Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor         
14:51
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı         
14:20
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı         
13:58
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi         
13:55
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor         
13:52
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı         
13:25
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı         
13:15
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım? Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?         
13:08
Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor         
12:45
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı         
10:09
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı         
09:52
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı         
09:47
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek         
21:52
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum         
20:51
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 17:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dosso Dossi bu sene dijitale döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei