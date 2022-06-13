(DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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(DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

13.06.2022 19:43

Ankara'daki sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ankara'daki sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kimlik tespiti yapılan cesedin, 66 yaşındaki Ramazan Gök'e ait olduğu belirlendi. Gök'ün cansız bedeni, üç gün önce sele kapıldığı Tatlar Deresi'nin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde Çubuk-1 Barajı'nda molozların altında iş makinelerinin çalışması sırasında tespit edildi.

Çalışmalar sona erdirildi

Tatlar Deresi ile Çubuk-1 Barajındaki arama çalışmaları, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JAK) bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yürütüldü. Aramalarda dronların yanı sıra özel eğitimli köpekler de kullanıldı.

Polis Arama Kurtarma (PAK) ve AFAD timlerinin de yer aldığı çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterler de görev yaptı.

ASKİ, UMKE, AKUT ve İHH ekiplerinin de yer aldığı çalışmalar Gök'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından sona erdirildi.

Ankara'daki sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21) yaşamını yitirmişti.

(DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
(DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
(DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
(DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

YORUMLAR
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Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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