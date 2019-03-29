Dt, Orhan Asena'yı Yerli Oyunlarla Anacak

Devlet Tiyatroları
(DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Orhan Asena
Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", bu yıl 16'ncı kez tiyatroseverlerle bir araya gelecek.
DT'nin yazılı açıklamasına göre, ev sahipliğini Diyarbakır
Devlet Tiyatrosunun yaptığı festival, Kardelen Kasaplar'ın yazdığı ve Laçin Ceylan
'ın yönettiği, İstanbul
Devlet Tiyatrosu yapımı "Bir Peri Masalı Radyum Kızları" oyununun Cahit Sıtkı Tarancı
Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'ndeki gösterimiyle 2 Nisan Salı günü başlayacak.
Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena'nın anısına adanan "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali"nde İstanbul, İzmir
, Bursa
, Ankara
, Konya
, Trabzon
ve Van
Devlet Tiyatroları eserlerini tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.
DT Genel Müdürü Mustafa Kurt
, yazarlar ile tiyatronun kalıcı olduğuna, geliştiğine ve özgünleştiğine dikkati çekerek, "Oyun yazarı yetişmemiş bir tiyatro, milli tiyatro niteliğine kavuşamaz." vurgusu yaptı.
Orhan Asena'nın insanı ve insana ait değerleri öne çıkaran metinlerdeki güçlü hayal dünyası ile tiyatro tarihindeki mihenk taşlarından biri olduğunu ifade eden Kurt, şunları kaydetti:
"Devlet Tiyatroları ailesi, sahnelerimizde hep yaşayan Orhan Asena'ya bir yazar olarak duyduğu hayranlığın yanında, uzun yıllar süren Edebi Kurul Başkanlığı'ndaki sorumluluk duygusu nedeniyle de bir vefa borcunun olduğunu düşünmektedir. Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali de Orhan Asena ile milli tiyatromuza hizmet veren yazarlarımıza bir saygı duruşudur."
Uçurtma şenliğine 3 bin çocuk katılacak
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, Orhan Asena'nın tiyatroya gönül veren dünya görüşünden yola çıktıklarını belirtti.
Evrenselliği yakalamış Türk yazarların oyunlarını seyircilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Eryiğit, "Üç yıl önce festivalimize uçurtma şenliğini ekleyerek, yüzlerce uçurtmanın gökyüzüne yükselmesini izledik ve her yıl artan bir sayı ile şenliklerimiz çocuklarımızla buluşmaya devam ediyor. Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz şenliğimiz, şehrin üç farklı yerinde, 3 bin çocukla buluşacak." ifadelerini kullandı.
7 bölgeden 7 oyun Diyarbakır'da olacak
Yurt içinden çeşitli profesyonellerce eğitim amaçlı atölye çalışmalarının da uygulanacağı ve 7 oyunun sahneleneceği festivalin programı şöyle:
"2-3 Nisan'da İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Bir Peri Masalı Radyum Kızları,
4- 5 Nisan
'da İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı Kantocu,
6- 7 Nisan
'da Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Bir İnce Sızı Nisan 1915,
8-9 Nisan'da Ankara Devlet Tiyatrosu
yapımı Divane Ağaç (Yunus Emre),
10- 11 Nisan'da Konya Devlet Tiyatrosu yapımı Fehim Paşa Konağı
,
12-13 Nisan'da Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı Geveze Berber,
14-15 Nisan'da Van Devlet Tiyatrosu yapımı Kahvede Şenlik Var."