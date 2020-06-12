DTSO Başkanı Şahin, Hakan Zengin'in konuğu oldu - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'de çalışır durumda 5 organize sanayi bölgesi olduğunu ve buralarda yaklaşık 26 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.



Yonga Levha Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Zengin'in organize ettiği video konferans toplantısına TOBB Başkan Yardımcısı, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'de faaliyete bulunan mobilya firması Düzce Fabrika Müdürü Faruk Şahin, otomotiv parçası üreten fabrikanın Genel Müdürü Cevat Aydın'ın katılım sağladılar.



Toplantıda ilk olarak konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce ve Düzce Ekonomisiyle ilgili katılımcılara bilgiler aktararak "Düzce'de şu an çalışır durumda beş OSB'de yaklaşık 26 bin istihdam sağlıyor. Merkezleri büyük şehirlerde olan firmalarımızla birlikte toplamda 124 ülkeye 1,5 Milyar Dolar değerinde ihracat gerçekleştiriyorlar. Son 4 ayda geçen yılki rakamlara nazaran en çok ihracat yapan ikinci il konumundayız. Düzce bildiğiniz üzere orman ürünleri sanayisinde uzun yıllar ülkemizin lider illeri arasında yer aldı. Orman ürünleri sanayisinin hammadde ve yarı mamul ihtiyacının yüzde 20'si halen ilimizde üretilmektedir. Son dönemlerde ise yarı mamul ve son tüketici ürünlerinin daha fazla katma değer sağlıyor olması dolayısıyla gelişim başka illerimizde görünse de halen Düzce, yarı mamul ve hammadde üretimi noktasında liderliğini korumaktadır. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın büyük özverileri ile 100 firmamıza 100 akademik danışman tahsis ettik. Yine üniversitemizle birlikte 16 küçük ve büyük ölçekli projede ortak olarak işbirliğimizi farklı kulvarlara taşıdık. Sanayinin beklentisi olan nitelikli iş gücünü oluşturmak amacıyla eğitim programlarına katkılar verdik. İlimiz sadece sanayisi ile değil, inanılmaz güzellikteki doğası ve bereketli tarım arazileriyle de ön plana çıkıyor. El değmemiş doğa harikası alanlarımızı yerli ve yabancı turistlerimizin rahatlıkla ziyaret edebilecekleri alanlara çevirmek için master planlarımızı hazırladık. Kısa zaman içinde günü birlik turizm olanaklarıyla ilimize kademe atlatacağımızı düşünüyoruz. Tarım konusunda da bereketli toraklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek üzere Düzce Üniversitesi ile birlikte Tıbbi Aromatik Bitkilerin yetiştirilmesi ve nihai ürün pazarına sokulması konusunda ortak çalışmalar yürüttük ve 12 ürünü ticarileştirerek sonuca bağladık. Üniversitemize bu alanda bir marka kazandırdık" dedi.



Şahin'in ardından konuşan İKV Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölgede en dikkat çeken oda olduğunu ifade ederek özellikle Üniversite Sanayi İşbirliği konusunda Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara sahip olduğunu söyledi. Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası çalışmaları ve bölge ekonomisi hakkında da katılımcılara bilgiler aktardı. Ardından Faruk Şahin ile Cevat Arslan da sektör ve bölgesel ekonomi konularındaki görüşlerini aktardılar. - DÜZCE