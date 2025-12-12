Babaanne ve 2 torununu bıçaklayıp öldüren sanık kendisini böyle savundu: "Kasap mıyım?" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Babaanne ve 2 torununu bıçaklayıp öldüren sanık kendisini böyle savundu: "Kasap mıyım?"

Babaanne ve 2 torununu bıçaklayıp öldüren sanık kendisini böyle savundu: "Kasap mıyım?"
12.12.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta düğünden dönen iki kardeşi ve babaannelerini bıçaklayarak öldüren Erdeniz Köroğlu'nun yargılanmasına başlandı. Sanık, kendini savunmak amacıyla bıçakla saldırdığını iddia etti. Sanık mahkemede yaptığı savunmada "İnkar etmiyorum ancak beni boğmaya çalışıp, saldırdılar, nefessiz kaldım ölüyordum. Kurtulmak için bıçakladım ama kasap mıyım, cani miyim durduk yere yapayım" dedi.

Zonguldak'ta Halil Can Köroğlu (24), kardeşi Emirkan (18) ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu (75) köyde düğünden dönerken bıçaklayarak öldüren Erdeniz Köroğlu'nun yargılanmasına başlandı. Mahkemede, kendini savunduğunu öne süren sanık, "İnkar etmiyorum ancak beni boğmaya çalışıp, saldırdılar, nefessiz kaldım ölüyordum. Kurtulmak için bıçakladım ama kasap mıyım, cani miyim durduk yere yapayım" dedi.

Olay, 21 Temmuz'da Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Olaydan 1 ay önce Erdeniz Köroğlu'nun kardeşi E.K., Halil Can Köroğlu, Emirkan Köroğlu kardeşler ve bazı akrabaları tarafından köy kahvesinde darbedildi. Bu nedenle 2 aile arasında husumet oluştu.

GERİLİM DÜĞÜN DÖNÜŞÜ BAŞLADI

Olay gecesi, yakınlarının köyde açık alandaki düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.'nin ağabeyi Erdeniz Köroğlu karşılaşınca, düğün dönüşü tartışma yaşandı. Erdeniz Köroğlu, bıçakla 2 kardeşe saldırdı. O sırada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

BABAANE VE 2 TORUNU ÖLDÜ

Erdeniz Köroğlu evine giderken, 2 kardeş ve babaanneleri yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansı beklemeyen yakınları, özel araçlarıyla yaralıları yola çıkardı. Yaralılar yolda karşılaşılan sağlıkçılar tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu, hastanede öldü. Erdeniz Köroğlu, daha sonra yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SALDIRGAN KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Akrabalarından 3 kişiyi öldüren Erdeniz Köroğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada öldürülenlerin yakınları, tutuklu sanık ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmaya girmek isteyen izleyiciler, adliye binasında kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bina içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sanık Erdeniz Köroğlu, olayda saldırıya uğradığını ve kendisini savunmaya çalıştığını iddia ederek, "Olay anında E.K., eşime ağır küfürler etti. Halil Can ve Emirkan küfrederek geldi. Hepsi bana saldırdılar. Ben bıçakladığımı inkar etmiyorum ancak beni yere yatırıp boğmaya çalışıp saldırdılar, nefessiz kaldım, ölüyordum. Kurtulmak için bıçakladım ama kasap mıyım, cani miyim durduk yere yapayım, savunmak içindi" dedi.

12 TANIK DİNLENDİ

Ölenlerin, şikayetçi sıfatıyla davaya katılan yakınları da aralarında husumet bulunmadığını, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Duruşmada ayrıca 12 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık ifadelerine karşı söz verilen anne Fatma Köroğlu, "Erdeniz'e yaklaşınca bıçağın parladığını gördüm. 'Sen ne yaptın' derken bana da bıçak savurdu. Erdeniz, kendini kurtarmak istese koluna bacağına vurur, kalbinden bıçaklamış yavrumu. Bizim kimseyle husumetimiz olmadı. Kimseye hakaret, küfretmedim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatları, gelinen aşamada tahliye taleplerinin olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, ifadesi alınamayan tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Adliye çıkışında, sanık ring aracına alınırken, öldürülenlerin yakınları tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Mahkeme, Köroğlu, Güncel, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babaanne ve 2 torununu bıçaklayıp öldüren sanık kendisini böyle savundu: 'Kasap mıyım?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisinin katlettiği Gülhan, yardım çığlığını 1 yıl önce böyle duyurmaya çalışmış Eski sevgilisinin katlettiği Gülhan, yardım çığlığını 1 yıl önce böyle duyurmaya çalışmış
Bakan Kacır milli sensör MİHAL’i meclis kürsüsünden tanıttı Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti
Antalya’da bir günde iki mevsim Gündüz denize giren akşam soba yakıyor Antalya'da bir günde iki mevsim! Gündüz denize giren akşam soba yakıyor
Çekmeköy’de bir polisin operasyonda şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı Çekmeköy'de bir polisin operasyonda şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Samsunspor Avrupa’da ilk kez kaybetti Samsunspor Avrupa'da ilk kez kaybetti
Fatih Altaylı’dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım Fatih Altaylı'dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım
Berke Özer’in kurtardığı penaltı Lille’e yetmedi Berke Özer'in kurtardığı penaltı Lille'e yetmedi
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

19:08
Rusya, Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda Türk gemisini vurdu
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu
18:52
Epstein’ın arşivi açıldı: Trump’lı fotoğraflar ortaya saçıldı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı
18:47
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı Erdoğan’la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu
18:25
Gerilim tırmandı Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
16:52
İmamoğlu’nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
16:45
Adana’da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti
16:44
Meclis’teki taciz skandalı büyüyor 4 aşçı gözaltında
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında
16:10
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
15:58
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
15:27
Ahmet Çakar serbest bırakıldı İşte ilk sözleri
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri
14:34
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 19:59:16. #7.12#
SON DAKİKA: Babaanne ve 2 torununu bıçaklayıp öldüren sanık kendisini böyle savundu: "Kasap mıyım?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.