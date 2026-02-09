Dünya Bankası'ndan Tarıma 250 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
Politika

Dünya Bankası'ndan Tarıma 250 Milyon Dolar Destek

Dünya Bankası'ndan Tarıma 250 Milyon Dolar Destek
09.02.2026 17:10
Bakan Yumaklı, deprem bölgelerindeki tarımsal iyileştirme için Dünya Bankası'ndan 250 milyon dolar sağlandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir tarım politikaları ve teknolojik yatırımların yaygınlaştırılması adına Dünya Bankası'ndan 250 milyon dolarlık proje kaynağı sağlandığını belirterek, "Yaklaşık 11 milyar liralık kaynağı bu proje kapsamında 11 deprem ilimize aktaracağız. Makine ve ekipmanları, birliklere ve üreticilere yüzde 90 hibeyle vermiş olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve açılışlar için Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Yumaklı, ilk etapta Kahramanmaraş Kısık İçme Suyu Regülatörü Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı'nda incelemelerde bulundu. Yumaklı, buradaki programının ardından depremden etkilenen illerde 'Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi'nin lansman toplantısını yapmak üzere Necip Fazık Kısakürek Kültür Merkezi'ne gelerek birlik temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çiftçilerle bir araya geldi. Yumaklı, depremden etkilenen 11 ili her alanda ayağa kaldırmak için çalıştıklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bütçenin büyük kısmını bölgeye aktardıklarını söyledi.

'73 BİN 740 DEKAR ALANI SULAMAYA AÇTIK'

Tarımsal altyapının iyileştirilmesi ve üretimin aksamaması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Yumaklı, "Deprem bölgesi için en hayati konulardan birisi elbette içme suyu ve sulama yatırımlarıydı. Bugüne kadar deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yaptık. Devam edenlerle birlikte bu rakam 110 milyar liraya ulaşacak. Bu yatırımlarla vatandaşımızın içme suyu ihtiyacını, çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacını karşıladık, karşılıyoruz. Şu an bulunduğumuz Kahramanmaraş'ta da bu anlamda önemli ihtiyaç ve yatırımları bu kısa süre içinde tamamladık ve vatandaşlarımız ile üreticilerimizin hizmetine sunduk. 7,6 milyar lira yatırım bedeliyle Afşin Adatepe Sulaması 1'inci Kısım işini tamamlayarak 73 bin 740 dekar alanı sulamaya açtık. Çiftçilerimiz geçen yıl ilk kez ürünlerini bu tesisle suladı" diye konuştu.

'İÇME SUYU İHTİYACINI KALICI ŞEKİLDE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ'

Kısık İçme Suyu Projesi'nin Kahramanmaraş'ın geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "5 milyar lira maliyetli TOKİ Deprem Konutları içme suyu projesiyle 10 bin 105 konutun yıllık 9 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşıladık. 4,5 milyar lira yatırımla Kılavuzlu Sulaması 2'nci kısım kapsamında 180 bin dekar alanı sulamaya hazır hale getirdik. Andırın Hapisağzı Göleti ile 4 bin 180 dekar tarım arazisini suyla buluşturduk. Bugünse Kahramanmaraş'ın geleceği açısından stratejik öneme sahip Kısık Projesi'ni yerinde inceliyoruz. Toplam 8,5 milyar lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında baraj, içme suyu arıtma tesisi, regülatör ve isale hattı inşa edeceğiz. Şu anda yapım aşamasında olan 4,1 milyar lira maliyetli Kısık İçme Suyu Regülatörü-Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı ile 75 kilometre uzunluğunda ve 1400 milimetre çapında çelik boru hattı inşa edeceğiz. Böylece Kahramanmaraş'ın acil içme suyu ihtiyacını kalıcı şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi.

'SON 23 YILDA 352 İÇME SUYU TESİSİNİ TAMAMLADIK'

Bakan Yumaklı, vatandaşın su ihtiyacını merkeze alan her belediyeye destek olacaklarını söyledi. İçme ve kullanma suyunu siyaset aracı olarak değil, bir vatandaşlık hakkı olarak gördüklerini söyleyen Yumaklı, "Su hayatın kaynağıdır ve tıpkı tarım gibi, gıda gibi siyaset üstü bir beka meselesidir. Biz, içme ve kullanma suyunu bir siyaset aracı değil, bir vatandaşlık hakkı olarak görüyoruz. Asli görevi vatandaşa içme suyu götürmek olan belediyelerin talep etmesi halinde bu yatırımlarını yapmalarında kendilerine destek oluyoruz. Ayrım gözetmeksizin protokoller imzalıyor ve profesyonel projeler geliştiriyoruz. Son 23 yılda bu şekilde 352 içme suyu tesisini tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Kapımız, vatandaşımızın su ihtiyacını merkeze alan her belediyeye sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

'PROJELER TAMAMLANDIĞINDA RAKAM, 110 MİLYAR DOLARA YÜKSELECEK'

Bakan Yumaklı, deprem sürecinde 459 su ve sulama tesisi yapıldığını, şu ana kadar 60 milyar lira harcandığını ve projelerin tamamlanması ile rakamın 110 milyar dolara yükseleceğini söyledi. 11 deprem ilinde 67 milyar liralık üretici desteği de sunulduğunu söyleyen Yumaklı, "Bölgede 459 su ve sulama tesisi yapıldı bu süreçler içinde. 60 milyar liralık bir bedel. Yapılmaya devam edilenler var. Tüm hepsi tamamlandığında rakam, 110 milyar dolara tamamlanmış olacak. Bu yatırımlarla hem vatandaşlarımızın içme suyu karşılandı hem de çiftçilerimizin su ve sulama ihtiyaçları karşılanmış oldu. Tarımsal üretim ve tarımsal üretim altyapısının yeniden ayağa kaldırılması adına 11 deprem ilimizde 67 milyar liralık üreticilerimize destek ve tarımsal yatırım yaptık" dedi.

'BU PROJE 250 MİLYON DOLAR'

Sürdürülebilir tarım politikaları ve teknolojik yatırımların yaygınlaştırılması adına Dünya Bankası'ndan 250 milyon dolarlık proje kaynağı sağlandığını söyleyen Yumaklı, "Bu bölge, tarımsal üretimin kalbi olan bir bölge. Ülkemizin tarımsal üretim kapasitesinin yüzde 15'ini, tarım ve gıda ihracatının da yaklaşık yüzde 20'sini bu bölge karşılıyor. Tarımsal altyapı ve sulama sistemlerinin iyileştirilmesi sürdürülebilir tarım politikaları ve teknolojik yatırımların yaygınlaştırılması adına projeyi hayata geçirdik. Yabancı kaynaklı bir proje. Dünya Bankası'yla yürüttüğümüz bu proje 250 milyon dolar. Yaklaşık 11 milyar liralık kaynağı bu proje kapsamında 11 deprem ilimize aktaracağız. Makine ve ekipmanları, birliklere ve üreticilere yüzde 90 hibeyle vermiş olacağız. Hayvancılık kapasitesini arttırmak da olmazsa olmazımız. Burada da büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan üreticilerimizin kapasite artırımlarını, alet ekipman modernizasyonlarını ve yenilenebilir enerji giderlerini yüzde 75'e varan hibe ile bu projeden desteklemiş olacağız. Bütün arzumuz; başarılı sonuçlar görmek, üretimi artırmak" diye konuştu.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

Kırsal kalkınma desteklerinin yüzde 20'lik kısmının kadın ve genç çiftçilere verildiğini söyleyen Yumaklı, "Kırsal kalkınma desteklerinin en az yüzde 20'sini kadınlara ve genç kardeşlerimize ayırdık. Onların üretimin içinde olmalarını istiyoruz. Tarımın geleceği, kadın girişimci ve genç çiftçilerimizin elinde. Yaptıkları zaman en iyisini yapıyorlar. Yine bozulmuş olan meralara yoğunlaşacağımızı da ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Dünya Bankası, Politika, Ekonomi, Deprem, Tarım, Son Dakika

Dünya Bankası'ndan Tarıma 250 Milyon Dolar Destek

SON DAKİKA: Dünya Bankası'ndan Tarıma 250 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
