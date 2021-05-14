Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

14.05.2021 12:13
Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi, System.String[]

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetlerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde de devam ettiğini belirtti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetlerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde de devam ettiğini belirtti.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Arabacı, yaptığı açıklamada, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bu zor ve sıkıntılı süreçte çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetlerine durmadan devam ettiğini belirten Arabacı, "Bizler de dün olduğu gibi bugün de yarın da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak gerçek olan şu ki, bu salgın bir kez daha tarım ve gıdanın anlamını, kendi kendine yeten bir ülke olmanın önemini bir kez daha bizlere çok net bir şekilde göstermiştir." dedi.

Arabacı, tarım sektörünün sürdürülebilir rekabet gücüyle üretime devam edebilmesi ve küçük üreticilerin faaliyetlerini sürdürebilmesinin, girdi fiyatlarını azaltma ve katma değeri yüksek ürünler üretmekle mümkün olduğunu ifade etti.

Üreticilere devlet desteğinin artırılması gerektiğini söyleyen Arabacı, "İlaçta KDV düşmeli, elektrik faturaları gözden geçirilmeli, gübre fiyatları için çalışma yapılmalı ve çiftçinin aldığı mazotta ödediği KDV ve ÖTV kalemleri için çalışma yapılmalıdır. Gece gündüz, soğuk sıcak demeden ülke ekonomisi için üreten çiftçimizin ÖTV gibi kalemleri ödemesi hiç adil değildir." diye konuştu.

Tarımın ve gıdanın savunma sanayisi kadar önemli olduğu bir dönemde üreticinin desteklenmek istediğini ifade eden Arabacı, şöyle devam etti:

"Pazarlarda, manavlarda ve marketlerde gıdalarımız hiç eksilmesin diye, güzel ülkemizin aydınlık güzel günleri için çiftçimiz el ele omuz omuza üretmeye devam edecektir. Unutmayalım ki Türkiye gıdada kendi kendine yeterli sözünün gerçekleşmesi için üretmemiz gerekiyor. Bu da ancak ithalatla değil, üretimle gerçekleşebilir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık.' Unutmayalım ki milli ekonominin temeli tarımdır ve Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."

Törene Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Barkın Can Oğuztürk ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Dünya Çiftçiler Günü, Hüseyin Arabacı, Ziraat Odası, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


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