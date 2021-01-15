Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 94 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 94 milyonu geçti

15.01.2021 22:53
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 94 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 94 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 94 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 94 milyon 4 bin 36'ya yükseldi.

ABD, 23 milyon 961 bin 761 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 542 bin 68 ile Hindistan, 8 milyon 328 bin 61 ile Brezilya, 3 milyon 520 bin 531 ile Rusya, 3 milyon 316 bin 19 ile İngiltere, 2 milyon 872 bin 941 ile Fransa, 2 milyon 373 bin 115 ile Türkiye, 2 milyon 352 bin 423 ile İtalya, 2 milyon 252 bin 164 ile İspanya, 2 milyon 13 bin 367 ile Almanya, 1 milyon 849 bin 101 ile Kolombiya, 1 milyon 770 bin 715 ile Arjantin, 1 milyon 588 bin 369 ile Meksika, 1 milyon 422 bin 320 ile Polonya, 1 milyon 318 bin 295 ile İran, 1 milyon 311 bin 686 ile Güney Afrika, 1 milyon 146 bin 963 ile Ukrayna ve 1 milyon 48 bin 662 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 11 bin 874 kişi yaşamını yitirdi, 67 milyon 161 bin 20 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 94 milyonu geçti - Son Dakika


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