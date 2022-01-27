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"Dünya mirası" Arslantepe Höyüğü'nü 2021'de 34 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

"Dünya mirası" Arslantepe Höyüğü'nü 2021'de 34 bin kişi ziyaret etti

27.01.2022 11:24
"Dünya mirası" Arslantepe Höyüğü'nü 2021'de 34 bin kişi ziyaret etti

Malatya'da tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı ve yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan Arslantepe Höyüğü'nü 2021 yılında 34 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Malatya'da tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı ve yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan Arslantepe Höyüğü'nü 2021 yılında 34 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, AA muhabirine, höyüğün dünyada "devletin ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yer" olarak bilindiğini, dünyanın en eski kerpiç sarayı ile drenaj hattının ve en eski kral mezarının burada yer aldığını anlattı.

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmiş olmasının Malatya için bir başlangıç olduğunu, bir yerin bu listeye alınmasının o bölgeyi dünya şehri haline getirdiğini belirten Şişman, şöyle konuştu:

"Arslantepe Höyüğü, 2021 yılına gelinceye kadar pandemi dönemini saymazsak ortalama 30 bin ziyaretçi alan bir höyüktü. Listeye girmesi ile birlikte sadece 26 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 30 bin ziyaretçiyi geçti, 5-6 aylık süreçte bu rakamı elde etmiş olduk. Tabii 2021 yılını düşündüğümüz zaman pandemi şartlarından dolayı ziyaretçi sıkıntısı vardı. Buna rağmen 2021 yılını 34 bin ziyaretçi ile kapattık. İnşallah 2022 yılında da ziyaretçilerin Malatya'mıza yoğun bir şekilde gelmesi noktasında çalışmalar yapacağız. Hatta 2022 yılı itibarıyla Arslantepe Höyüğü'nde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi, yıllardır devam ettirilen bir kazı var. Her kazı dönemi sonrasında kazılan yerin üstünün çatıyla örtülmesi gerekiyor. Bu noktada 2022 yılında en önemli çalışmamız Arslantepe Höyüğü'nün üzerindeki çatı sisteminin genişletilerek yeni alanların kapatılmasına yönelik olacak."

Karşılama merkezi çalışmaları sürüyor

Höyüğe gelen ziyaretçiler için karşılama merkezi yapmayı planladıklarına ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğüne değinen Şişman, karşılama merkezinin yapılacağı yeri belirlediklerini, Milli Eğitim Bakanlığı ile bu alanın tahsis sürecini yürüttüklerini anlattı.

Daha sonra Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından proje çalışması yapılacağını dile getiren Şişman, "Önümüzdeki aylarda bu proje ile ilgili Bakanlığımızla yapacağımız toplantılar sonrasında karşılama merkezinin projesini nihayetlendirip, arkasından ihale gerçekleştireceğiz. Proje ihalesi ortaya çıktıktan sonra yaklaşık maliyet belirlenecek ve Bakanlığımız tarafından ayrılacak olan ödenekle de karşılama merkezini bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Şişman, kurum olarak Arslantepe'nin tanıtımı için filminden, broşür hazırlanmasına kadar birçok çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Arslantepe Höyüğü'nü şehrin tanıtımında birinci sıraya alıp ilçelerimizdeki diğer kültürel miraslarımızla, bölgemizdeki diğer UNESCO listesinde yer alan eserlerle birlikte bölgesel bir destinasyon planlaması yapıyoruz. Bu noktada Fırat Kalkınma Ajansı ile Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya'da, 2022 yılında, il müdürlerimizle beraber bölgeyi nasıl tanıtırız, bölgedeki turizm unsurlarımızı daha çok nasıl öne çıkarırız ve bölgeye ne kadar turist çekebiliriz bunun planlamalarını yapıyoruz."

Sosyal medyada tanıtımlar yapılacak

Arslantepe Höyüğü'nün sadece Malatya'nın ve Türkiye'nin değil dünyanın mirası haline geldiğini ve höyüğün korunmasının kente çok şey katacağını dile getiren Şişman, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk etapta Arslantepe Höyüğü'nün bakanlığımıza ait olan 'Go Turkey' sitesinde tanıtılması noktasında çalışma yapacağız, ayrıca 'Gezsem Malatya' adıyla sosyal medya hesapları oluşturacağız. Orada da şehrimizin tanıtımı noktasında, Arslantepe Höyüğümüzün tanıtımı noktasında çabalar içerisindeyiz. Arslantepe'ye ilgi olunca diğer ilçelerimizde de yer alan kültürel miraslara da vatandaşlarımızın, paydaşlarımızın daha çok sahip çıkacağını düşünüyorum. Bu da Dünya Mirası Listesine alınmış olmanın en büyük kazanımı."

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UNESCO Dünya Miras Listesi, Malatya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünya mirası' Arslantepe Höyüğü'nü 2021'de 34 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Dünya mirası" Arslantepe Höyüğü'nü 2021'de 34 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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