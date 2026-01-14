Dünya'nın Derinlikleri: Katmanlar ve Sırları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji
BBC

Dünya'nın Derinlikleri: Katmanlar ve Sırları

Dünya\'nın Derinlikleri: Katmanlar ve Sırları
14.01.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya'nın iç yapısını keşfetmek için sismik dalgalar ve sondajlar kullanılıyor. Derinlikler hâlâ gizemli.

Dünyanın merkezinde ne olabileceğine dair çok sayıda film, kitap ve televizyon programı yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Tarih öncesi canlıların yaşadığı yeraltı dünyalarından farklı medeniyetlere bu hikayeler büyüleyici olduğu kadar korkunç.

Ayaklarımızın altındaki dünyayı, bütünüyle derinlerine kadar inememiş olsak da, ne kadar iyi tanıyoruz?

Peki ne kadar derine indik? Aşağılarda ne olduğunu nasıl biliyoruz?

Dünyanın katmanları

Dünyanın dört geniş katmanı var.

Londra'daki University College'da deprem bilimci Profesör Ana Ferreira, bu katmanların her birinin farklı özellikleri olduğunu söylüyor.

BBC'ye konuşan bilim insanı, "Üzerinde yaşadığımız, ince ve çok kırılgan tabaka kabuk" diye anlatıyor.

Dünya'nın yer kabuğu okyanus dibinde daha ince ancak kıtaların altında 70 km kalınlığa çıkabilir.

Bunun altında yaklaşık 3 bin km kalınlıkta manto bulunuyor, magma adı verilen bir tür kayadan oluşuyor. Magma insan zaman ölçeklerinde kaya gibi görünüyor.

Ferreira, "Ama milyonlarca yıldan uzun sürelik zaman diliminde aslında akışkan" diyor.

Bunların yanında çoğunlukla sıvı haldeki demir ve nikelden oluşan dış çekirdek bulunuyor. Burası Dünya'nın manyetik alanını oluşturuyor.

İç çekirdek ise katı demir ve nikelden oluşuyor. 5.500°C santigrat dereceyi bulan sıcaklıklarla Dünya'nın en sıcak bölümü.

'En derinlere' inmek

Tairhte yer kabuğunun en derinlerine inen kişi, Güney Afrika'da Johannesburg'un 75 km güneybatısındaki Mponeng altın madenindeydi.

Maden yüzeyden 4 km kadar derine iniyor.

Fiziksel olarak bir insan daha derinlere inememiş olsa da sondaj makineleri yoluyla bu yapıldı.

Kola derin sondajı, insanlığın açtığı en derin kuyu. Rusya'nın kuzeyinde Sovyetler tarafından 20 yılda açılan kuyu, 1992'de tamamlandı. Yerin 12,2 km derinine iniyor.

Bu, 37 tane Eiffel kulesinin üst üste yerleştirilmesine eşit bir derinliği ifade ediyor. Buna rağmen, Dünya'nın kabuğunun ancak üçte birine ulaşmış durumda.

Dünya'nın kabuğundan derinlere inmenin zor olmasının birçok sebebi var.

Derinlere indikçe ısınma hızına jeotermal gradyan adı veriliyor. İngiliz yerbilimci Prof. Chris Jackson'a göre kıtasal kabuk için bu oran, km başına 25-32 Celsius derece.

Bir diğer zorluk da Dünya'nın derinlerindeki yüksek basınç.

Jackson, bir sondajı açık tutmak için bu basınca karşı koymak "müthiş zor bir iş" diyor.

'Dünya'nın tomografisi'

Yüzeyden fazla uzaklaşamıyorsak Dünya'nın iç kısımlarla ilgili nasıl araştırma yapabiliyoruz?

Cevap sismik dalgalar.

Bu dalgalar Dünya'yı dolaşan depremlerle oluşuyor.

Farklı maddelerden geçerken farklı özellik gösteriyorlar, bunlar sismometrelerle ölçülüyor.

Ferreira, "Çok sayıda ileri veri analizi, modellemesi yapıyor sonra bunları Dünya'nın iç bölümlerinin görüntülerine çeviriyoruz" diyor.

Jackson, görüntüleri, "Dünya'nın tomografisini çekmeye" benzetiyor.

İki uzman da Dünya'nın katmanlarını çalışmanın dünyamızla ilgili birçok şeyi anlamamıza yardımcı olabileceğini söylüyor. Bunlar arasında depremleri oluşturan süreçler, volkanlar ve dağların oluşumu var.

Ferreira, "Nihayetinde mantonun nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor" diyor.

Bu, jeotermal enerjiyle ilgili anlayışımızı geliştirebilecek bir konu.

Ferreira aynı zamanda bu alanda yapılan çalışmaların daha çok keşif amaçlı olduğunu da söylüyor. Dünya'nın zamanla nasıl evrildiğini anlamamıza ve potansiyel olarak bunu başka dünyalara uyarlamamıza yardımcı olabilir.

"Bunu diğer gezegenleri anlamak için kullanabilir miyiz?" diye soruyor.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünya'nın Derinlikleri: Katmanlar ve Sırları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Ali Koç vazgeçmedi: Otokoç, Fenerbahçe ile göğüs sponsorluğunu yeniledi Ali Koç vazgeçmedi: Otokoç, Fenerbahçe ile göğüs sponsorluğunu yeniledi
Cesetlerin sokaklara taştığı İran’da bir yetkili ilk kez rakam verdi Ölü sayısı açıklananın 3 katı Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:31
10 günlük vahşet Cani, Mihriban’ı tanınmaz hale getirmiş
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş
10:22
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
09:46
Kante Fenerbahçe’de İşte maaş ve bonservisi
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
09:17
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler Yeni detaylar
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler! Yeni detaylar
08:41
ABD’den İran’a müdahale sinyali gibi hamle Adresler içinde Türkiye de var
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var
08:20
“Bu kış sert geçecek“ diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi
"Bu kış sert geçecek" diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:37:49. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya'nın Derinlikleri: Katmanlar ve Sırları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.