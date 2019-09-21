Dünya sanayi devleri ISK-SODEX'te buluşuyor

İlk 8 ayda 3 milyar dolar ihracata imza atan iklimlendirme sanayicileri, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda dünya genelinden yaklaşık 250 sektör profesyoneli satın almacıyla buluşacak. AB, Afrika ve Güney Amerika bölgelerinden satın alma heyetlerinin yeni ticari işbirlikleri için İstanbul'a geleceğini belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, yabancı şirketlerin Türk firmalarla ticari bağlantılar kurma noktasında çok istekli olduklarını söyledi.

Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, güneş enerjisi sistemleri ve bina otomasyonu başta olmak üzere iklimlendirme sektörünün bütün bileşenleri ISK-SODEX'te buluşacak. ISK-SODEX'in bu yıl her zamankinden daha da verimli bir fuar olması için iki yıllık bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ve hedeflerinin Türk iklimlendirme sektörünün gücüne yakışan bir etkinliğe imza atmak olduğunu ifade eden Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel atacaklarını şunları söyledi:

"ISK-SODEX 2019'un hazırlık sürecine sektör temsilcilerimizle birlikte çok büyük emek verdik. İki yıl boyunca sektörün ihracat hedeflerini, ihtiyaçlarını ve çözüm bekleyen öncelikli konularını yine sektör temsilcilerimizle birlikte belirledik. Bu doğrultuda sektörün ihracat hedeflediği pazarların en büyük şirket ve birlikleri yeni ticari işbirlikleri için Türk üreticilerle İstanbul'da bir araya getireceğiz. Ticaret Bakanlığı ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği desteği ile Alım Heyeti programı düzenleyecek, İkili İş Görüşmeleri ile uluslararası alandan HVAC&R sektör alıcıları Türk ihracatçılarıyla buluşturacağız. Fuar sonunda katılımcı ve ziyaretçilerimizin duyacağı memnuniyet tüm çabalarımızın karşılığı olacaktır."

Konferans ve forum programları sektörün gelecek stratejisine odaklanacak

ISK-SODEX dört gün boyunca düzenlenecek forum ve konferanslarla bilgi ve deneyimlerin İstanbul'da paylaşıldığı bir platform oluşturacak. Fuar katılımcılarının marka bilinirliklerine önemli bir katkı sağlayan Forum Alanı, bu yıl 11. Salon'da ISK-SODEX 2019 katılımcı ve ziyaretçileri ile buluşacak. Daikin, Aldağ, Siemens gibi katılımcı markaların önemli gündemlerini paylaşacakları oturumlar, fuar katılımcı ve ziyaretçileri tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek. Ayrıca Karadeniz Salonu'nda düzenlenecek olan "Dernek Özel Oturumları" da sektörün geleceğine ışık tutacak.

ISK SODEX 2019'un sadece ticaret merkezi değil aynı zamanda bilgi ve deneyim paylaşım merkezi olacağına dikkat çeken Kühnel şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinden, konusunda uzman katılımcı ve ziyaretçilerimize yönelik fuar süresince destekleyici programlar düzenleyeceğiz. İş bağlantıları kurma-geliştirme, sektördeki en son yenilik ve gelişmeleri yakından tanıma fırsatı sunan ISK-SODEX'in, bu yıl da Türk iklimlendirme sektörüne 360 derece çözümler sunan bir fuar olmasını sağlayacağız. Fuarımızın bu yönüyle her zamankinden çok daha verimli bir organizasyon olacağına inanıyorum."

KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı fuar katılımcılarını destekledi

Uluslararası pazara açılma yönünde önemli bir vitrin olan ve sektördeki paydaşlarının katkılarıyla her yıl başarısını bir adım öteye taşıyan ISK-SODEX 2019 katılımcıları bu yıl KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor. Katılımcı firmalara %60 oranında destek sunan KOSGEB, ISK-SODEX 2019 katılımcılarına 100 metrekareye kadar metrekare başına 250 TL teşvikte bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ise Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi olan şirketlere ise 38 bin TL'ye kadar %50 oranında teşvik veriliyor.

Kombi Ustaları yarışacak, ziyaretçiler kazanacak

İklimlendirme sektörünü bir araya getirecek olan fuar, renkli etkinliklere de sahne olacak. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan "ISK-SODEX Ustalar Ligi 2019" yarışmasında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası " Türkiye'nin en iyi ustası" olarak ödüllendirilecek. Çayırova Boru, ECA Emas Makine, Georg Fischer Hakan Plastik ve Rothenberger sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmada, pratik uygulama etabı 13. Salon Ustalar Ligi Özel Alanı'nda fuar süresi boyunca gerçekleşecek. Ziyaretçiler fuar kapsamında gerçekleştirilecek çekilişle 1 adet FIAT Fiorino, 6 adet Kombi, 1 adet nem alma cihazı ve ISKAV Yayınları'ndan oluşan 10 set kazanma şansı elde edecek.