Son Dakika Haberleri: Dünyanın en büyük Yorkshire Kanarya Irk Güzelliği Yarışması Edremit'te yapıldı
Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük Yorkshire Kanarya Irk Güzelliği Yarışması Edremit'te yapıldı

Dünyanın en büyük Yorkshire Kanarya Irk Güzelliği Yarışması Edremit'te yapıldı

27 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü (EYCC) işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen dünya çapındaki kanarya ırk güzellik yarışması yapıldı.

Dünyanın en büyük Yorkshire Kanarya Irk Güzelliği Yarışması Edremit'te yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü (EYCC) işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen dünya çapındaki kanarya ırk güzellik yarışması yapıldı.


Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından, bu yıl dördüncüsü düzenlendi. 'Kanarya Irk Güzellik' yarışmasına Türkiye, Lübnan, İran, Suriye, Filistin'den gelen misafirler yarışmayı izleme fırsatı buldu. Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde Güre kapalı spor salonunda gerçekleştirilen yarışmada kuşların seçimini İngiltere ve İtalya'dan gelen 5 hakemi yaptı.


Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü (EYCC) Başkanı M. Ali Gürefeoğlu, Edremit'teki güzellik yarışmasını dünyanın en büyük Yorkshire ırkı kanarya yarışması olma özelliği taşıdığını, belirterek "Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Bu gibi etkinliklerle dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılar ve ziyaretçilerle Edremit artık yaptığı işlerle hatırlanır bir kent olarak yaşamaya devam edecek."dedi


Ödül dağıtım törenine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Başkan yardımcısı Metin Tuncer Belediye meclis üyesi Nezahat Salon İnsan Kaynakları Müdürü Tamer Acar Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu başkanı Yılmaz Çakmak katıldı.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan yaptığı konuşmada "Ben böyle bir katılım beklemiyordum. Bundan sonraki yıllarda da daha fazla katılımın sağlanması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.


Yarışma da dereceye giren kuşların tanıtımı yapıldıktan sonra 20 ayrı derece de kuşlara kupa ödülleri dağıtıldı. Edremit'li Kanarya üreticisi Tolay Eceova 20 dalda birinci olan kuşlar arasında yapılan salon best sıralamasında 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Türkiye, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
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