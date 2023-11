Gururlandıran başarı! \'Ekmek Şehri Balıkesir\' kitabı Suudi Arabistan\'da birinci seçildi

Her yöresinde; ayrı bir kültürü, geleneği taşıyan Balıkesir'in ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için Başkan Yücel Yılmaz'ın vizyonuyla kitap çalışmalarına ağırlık veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ile "Ekmek Şehri Balıkesir" kitaplarıyla yemek kültürüne yönelik tek uluslararası yarışma olan "Gourmand Ödülleri'nde dünya sahnesine çıktı. Her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleşen uluslararası etkinlik bu yıl 27-29 Kasım günlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenleniyor.

"BEST İN THE WORLD" ETİKETİYLE BASILACAK

Yarışmanın ilk gününde Ekmek Kitapları Kategorisi'nde birinciliği elde eden "Ekmek Şehri Balıkesir" kitabı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türk mutfağının zenginliğini ve kadim geçmişini dünyaya duyurarak ülkesini gururlandırdı. Böylelikle "Ekmek Şehri Balıkesir" kitabı, "Best in the World" (dünyanın en iyisi) etiketiyle basılma hakkı kazandı. "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının ardından ikinci kez bu başarıyı elde eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yarışmaya katıldığı bir diğer kitabı olan 'Zeytin Ülkesi Balıkesir'in de sonuçları bu gece belli olacak.

YAZARLAR BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kitapların yazarları; Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber yaptıkları açıklamalarda ülkemize bu gururu yaşatmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek kendilerine bu imkânı sunan, kitapların her aşamasında emeği ve katkısı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin bu işi çok iyi sahiplenerek kendilerine her konuda destek olduğunu söyleyen yazarlar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.