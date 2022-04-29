Dünyanın etkili üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den birçok üniversite listede yer aldı - Son Dakika
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Dünyanın etkili üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den birçok üniversite listede yer aldı

29.04.2022 12:12
Dünyanın etkili üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den birçok üniversite listede yer aldı

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "THE 2022 Etki Sıralaması" verileri açıklandı.

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "THE 2022 Etki Sıralaması" verileri açıklandı. Listeye devlet ve vakıf olmak üzere, birçok Türk Üniversitesi ismini yazdırdı.

Önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), dünyanın temel on yedi sorununu ve bunlara çözüm olarak önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda üniversiteleri değerlendirdiği araştırma sonuçlarını yayınladı. Bu bağlamda dünya çapında değerlendirilen toplam 1.400 üniversitenin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ne derece etki sağladığı açıklandı.

DAHA YAŞANABİLİR VE ADİL BİR DÜNYA KURMAYI HEDEFLİYORLAR

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçları yoksulluğa son vermek, açlığa son vermek sağlık ve kaliteli yaşam sunmak, nitelikli eğitim sunmak toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak başta olmak üzere birçok önemli konuda ilerleme kaydetmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda BM, on yedi amacın yürütülmesi için oluşturduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlar. Birleşmiş Milletler'in kalkınma ajansı olarak faaliyet yürüten UNDP, 170'ten fazla ülke ve bölgede çalışmalarını yürütmektedir.

TÜRKİYE'DEN BİRÇOK ÜNİVERSİTE LİSTEDE

Birçok farklı kalkınma hedefinin değerlendirildiği araştırmada, Türkiye'den birçok üniversite listeye girmeyi başardı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı kategorisinde 1'inci sırada yer alırken; 2'nci Orta Doğu Teknik Üniversitesi 3'üncü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 4'üncü Erciyes Üniversitesi, 5'inci Boğaziçi Üniversitesi, 6'ıncı Dicle Üniversitesi, 7'inci Ankara Üniversitesi, 8'inci Bahçeşehir Üniversitesi oldu. Bahçeşehir Üniversitesi bu kategoride vakıf üniversiteleri arasında birinciliği üstlendi.

Bu kategoride Türkiye'de sıralamaya giren üniversiteler şöyle:

1) İstanbul Teknik Üniversitesi

2) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3) Yıldız Teknik Üniversitesi

4) Erciyes Üniversitesi

5) Boğaziçi Üniversitesi

6) Dicle Üniversitesi

7) Ankara Üniversitesi

8) Bahçeşehir Üniversitesi

9) Koç Üniversitesi

10) Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bu kategoride dünyada sıralamaya giren üniversiteler şöyle:

1) British Columbia Üniversitesi

2) Münih Teknik Üniversitesi

3) Twente Üniversitesi

4) Coimbra Üniversitesi

5) Delft Teknik Üniversitesi

6) Edinburgh Üniversitesi

7) Hanyang University

8) Kral Abdülaziz Üniversitesi

9) National Cheng Kung Üniversitesi

10) Ulusal Tayvan Üniversitesi

Genel dünya sıralaması "101-200" bandına İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi girmeyi başarırken, devlet ve vakıf olmak üzere ilk 500'e 14 Türk üniversitesi adını yazdırdı.


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Birleşmiş Milletler, Üniversite, Türkiye, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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