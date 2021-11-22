Dört kulaklı kedi Midas adına sahte hesaplar açıldı! Sahipleri tedirgin! - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evin bahçesinde dünyaya gelen 7 kedi yavrusundan Midas adındaki "Mavi Rus" cinsi kedi, diğer 6 kardeşinden farklı olarak dört kulaklı olarak dünyaya gelmişti. Midas'ı sahiplenerek bakımını üstlenen Cengiz Keçici, Midas'ın kardeşlerinde böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

"PARA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK"

Midas adına açtıkları Instagram hesabının ilk 20 günde 88 bin takipçiyi geçtiğini vurgulayan Keçici, hesabın genellikle yurt dışından, özellikle de Güney Amerika'dan yoğun ilgi gördüğünü ve Türkiye'de yeni yeni tanındığını belirtti. Keçici, "Birkaç takipçi bize para göndermeyi teklif etti. Parayı kabul etmedik. Bu parayla sokak hayvanlarına mama alınmasını istedik. İleride maddi bir gelire dönüşürse sokak hayvanlarının daha huzurlu yaşayacağı bir barınak kurulabilir" şeklinde konuştu.

MİDAS ÜZERNİDEN GELİR Mİ ELDE ETMEK İSTİYORLAR?

Midas adına sahte sosyal medya hesapları kurulduğunu ve bu konudan çok tedirgin olduklarını da dile getiren Keçici, "Bir kedi adına neden sahte hesap açıldığını anlamlandıramıyoruz. Midas'ın tek sayfası var. Onaylı sayfa dışında hesap açılıyor olması bizi tedirgin ediyor. İnsanların Midas üzerinden gelir kaynağı elde etme düşüncesi veya farklı bir amacının olması bizi rahatsız ediyor" diye kaygısını dile getirdi.