Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Adeta Yeni Bir Kurtuluş Savaşı'ndayız…"

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması programında; "Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı'ndayız… Şuna; bütün Balkanlılar, yüreği Türkiye sevdası ile atanlar; dilini, dinini, vatanını kendinden aziz sayanlar olarak inanıyoruz ki, cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023'te, Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılında, o koltukta yeni bir Cumhurbaşkanı oturacak. O cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte, Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak Cumhurbaşkanının, 13. Cumhurbaşkanı'nın adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de; Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması programına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak gibi uzanan bu memleket bizim. Dişler kenetli, bilekler kan içinde, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bir toprak; bu cehennem bu cennet bizim; kapansın el kapıları bir daha açılmasın; yok edin insanın insana kulluğunu… Bu davet bizim. Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim.'

Yüzyıllarca Osmanlının Balkanlardaki uç beyliğini, koruyuculuğunu yapmış, Anadolu'yu her türlü saldırıdan, işgalden koruyarak; günü geldiğinde atalarının dedelerinin mezarlığını topraklarını malını mülkünü bırakarak ana vatana dönmüş değerli hemşerilerim, evladı fatihanın torunları, CHP Balkan Masası ile Edirne Belediyemizin birlikte düzenlediği Büyük Taaruz'un 100. yılına hoş geldiniz.

"BALKANLARIN DÖRT BİR TARAFINDA ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇMİŞ DEDELERİNİN TORUNLARIYIZ, EVLATLARIYIZ"

Hepimiz, 'git' dediler, 'koru' dediler koruduk; 'can ver' dediler can verdik. Bir çoğumuz büyük dedelerimizin büyük annemizin, teyzemizin, dayımızın, halamızın mezarının nerede olduğunu bilmeyiz. Birçoğumuz bir bayrak uğruna, bir vatan uğruna; Balkanların dört bir tarafında şehadet şerbetini içmiş dedelerinin torunlarıyız, evlatlarıyız.

Tek bir amacımız vardı; devletimiz var olsun, milletimiz sonsuza kadar payidar olsun. Bu amaçla bu duygularla bu ortak hislerle 500 yıldan fazla bir süre Balkan coğrafyamızı evimiz, toprağımız, vatanımız bildik.

Orada doğduk, kimimiz orada öldü, kimimiz ana vatan döndük burada toprak olduk; ama ne doğduğumuz büyüdüğümüz toprakları unuttuk, ana vatana olan sevdamızı hiç yitirmedik, hiç kaybetmedik. ve bir gün bu aziz topraklar, bu şanlı topraklar emperyalistlerin çizmelerinin altında ezilmeye başlandı.

İşte o gün Selanik'ten birçoğumuzun geldiği topraklardan bir çift mavi göz doğdu 1881'de. ve dedi k, 'geldikleri gibi giderler.' O büyük insan, büyük kurtarıcı hemşerimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu milletin makus talihini, kaderini değiştirmek için 1919'da Samsun'a çıktı, Kuvayı Milliye ardından Kurtuluş Savaşı ve ardından 1923'te bu topraklar üzerinde gencecik bir Cumhuriyet kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve 'Türkiye Cumhuriyeti kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' dedi ve hepimizi bu bayrak altında bu çatı altında topladı.

"MUSTAFA KEMAL'İN KURDUĞU CUMHURİYET'İN CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNDA OTURACAK CUMHURBAŞKANININ ADI DA KEMAL KILIÇDAROĞLU OLACAK"

'2022 Edirne yılı'ndayız, ülkemizin ve Edirne'mizin işgalden kurtuluşunun 100. yılındayız. Bu yıl 2022'yi 'Edirne Yılı' ilan ettik; çünkü istedik ki o işgal altında geçirdiğimiz günleri torunlarımızda bilerek geleceğe hazırlansınlar.

Bu ülkenin her an bir savunucuya, bir kurtarıcıya ihtiyacı olmadığını Mustafa Kemal'in sözlerinden, devrimlerinden biliyoruz. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet 100. yılına yaklaşıyor. İçeride ve dışarıda Cumhuriyet'in 100. yılında ülkemizin rejimini değiştirmeye, dönüştürmeye çalışanlar olduğunu biliyoruz.

Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı'ndayız… Şuna bütün Balkanlılar, yüreği Türkiye sevdası ile atanlar dilini, dinini, vatanını kendinden aziz sayanlar olarak inanıyoruz ki cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te, Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılında, o koltukta yeni bir Cumhurbaşkanı oturacak. O cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak Cumhurbaşkanının, 13. Cumhurbaşkanı'nın adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak."