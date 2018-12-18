Edirne'de 189 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 189 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 189 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, Meriç
ve Lalapaşa
ilçesinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.
Yapılan çalışmalarda, Filistin
, Cezayir
, Pakistan
, Afganistan
ve İran
uyruklu 189 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:18 Kaynak: AA
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