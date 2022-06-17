Edirne'de misafir edilen Ahıska Türkleri mevlit okuttu - Son Dakika
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Edirne'de misafir edilen Ahıska Türkleri mevlit okuttu

17.06.2022 10:02
Edirne'de misafir edilen Ahıska Türkleri mevlit okuttu

Ukrayna'daki savaş nedeniyle tahliye edilerek Edirne'de misafir edilen Ahıska Türkleri, Türkiye'ye minnettarlıklarını göstermek için mevlit okuttu.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle tahliye edilerek Edirne'de misafir edilen Ahıska Türkleri, Türkiye'ye minnettarlıklarını göstermek için mevlit okuttu.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Türk Dışişlerinin organizasyonuyla bölgeden tahliye edilen çok sayıda Ahıska Türkü'nden 109'u çocuk 221 kişi, Edirne'de misafir edilemeye başlandı.

Kredi Yurtlar Kurumu Selimiye Kız Öğrenci yurdunda kalan Ahıska Türklerinin Türkiye'ye minnetlerini göstermek adına mevlit okutma talepleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda yerine getirildi.

Yurtta selatin cami imamları tarafından mevlit okundu, dualar edildi. Ahıska Türklerinden bazıları zaman zaman gözyaşı döktü.

-"Burası sizin eviniz"

Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, mevlit sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ahıska Türklerini büyük bir memnuniyetle ağırladığını söyledi.

Ahıska Türklerinin geçmişten bu yana mağduriyetler yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Sizi burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Burası sizin eviniz." dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da Türkiye'nin Ahıska Türklerinin her zaman yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıska Türkleri ile ilgili talimatlarını yerine getirdiklerini belirten Aşılıoğlu, "Dualarımız da gönlümüz de sizlerle. Tekrar öz diyarınıza öz vatanınıza hoş geldiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılanlara ikramda bulunuldu.

Mevlide, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Müftü Yardımcısı Adem Özsoy da katıldı.

"Türkiye'nin birlik ve beraberliği için dua ettik"

Ukrayna'nın Herson bölgesinden gelen Mevlüt Mirsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ahıska Türklerini savaştan kurtardığını belirtti.

Türkiye'ye minnettar olduklarını belirten Mirsa, "Türkiye bize çok iyi bakıyor, bir sıkıntımız yok. Göç İdaresi bizimle ilgileniyor, yardımcı oluyor. Türkiye'ye minnettarlığımızı anlatmak için mevlit düzenlemek istedik. Şehitlerimizi, atalarımızı andık. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için dua ettik." diye konuştu.

Mirsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

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