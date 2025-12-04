Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar - Son Dakika
Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar


04.12.2025 20:17



Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yurtdışına otomobil ile çıkmak üzere olan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde Büyük İskender portreli ve Helenistik döneme ait çok sayıda gümüş sikke ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontroller sırasında S.K. ve M.Y.Y. isimli iki şüpheli durdurdu.

BÜYÜK İSKENDER PORTRELİ SİKKELERLE YAKALANDILAR

Yapılan aramada, ön yüzünde Büyük İskender'in Herakles tarzı portresi, arka yüzünde ise Yunan tanrısı Zeus figürü bulunan tarihi eser niteliğinde çok sayıda Helenistik döneme ait gümüş sikke bulundu.



TUTUKLANDILAR

Ele geçirilen sikkelerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istendiği belirlendi. Gözaltına alınan S.K. ve M.Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Kaynak: İHA




