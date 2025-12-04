Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontroller sırasında S.K. ve M.Y.Y. isimli iki şüpheli durdurdu.
Yapılan aramada, ön yüzünde Büyük İskender'in Herakles tarzı portresi, arka yüzünde ise Yunan tanrısı Zeus figürü bulunan tarihi eser niteliğinde çok sayıda Helenistik döneme ait gümüş sikke bulundu.
Ele geçirilen sikkelerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istendiği belirlendi. Gözaltına alınan S.K. ve M.Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
