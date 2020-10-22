Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

22.10.2020 16:09
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, Pazan ve beraberindeki Softbol Asbaşkanı Feridun Acar ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ı makamında kabul etti.

Ziyarette, federasyonun çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Van depreminin yıl dönümü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Van depreminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

İba, mesajında, depremde hayatını yitiren vatandaşların acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirtti.

Van'da meydana gelen depremin maddi ve manevi hasarlar oluşturduğunu hatırlatan İba, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve hükümetimizin ayrıca ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızın da yardımları ile Van'ın büyük bir kısmı yeniden inşa edilerek yaralar sarıldı. Büyük yıkımın etkileri bir nebze hafifletildi. Bir yanda Van'a yardım göndermek için adeta yarışan fedakar milletimiz, diğer yanda çok kısa sürede deprem bölgesine ulaşan dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle devletimizin göstermiş olduğu sürat ve koordinasyon tüm dünyaya açıkça örnek gösterilmiştir."

23 Ekim ve 9 Kasım Van depremlerinin, ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Cenab-ı Allah'tan tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylemesini diliyorum. Van depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Edirne'ye gelecek

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partinin Edirne 1. Olağan Kongresi'ne katılacağını bildirdi.

Arda, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Babacan'ın Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

İl Başkanlığının 1. Olağan Kongresi'nin Genel Başkan Babacan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Arda, şunları kaydetti:

"Partimizin il kongresi 27 Ekim'de Genel Başkanımız Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'de il kongresini en hızlı yapan 10'uncu il olacağız. Örgütlenmemizi çok hızlı yaptık. Kurucu heyetimiz ve gönüllülerimizin destekleriyle çok güzel çalışmalar yaptık. Genel Başkanımızın geniş bir Edirne programı olacak. İl Başkanlığı binamızın açılışı, esnaf ve mahalle ziyareti olacak. Genel Başkanımızın Selimiye Camisi ziyareti de olacak."

-Helvacıoğlu'ndan TOKİ'ye ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut'u ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, toplu konutlar için girişimde bulunduğunu belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç'a destekleri için teşekkür eden Helvacıoğlu, "TOKİ'deki ziyarette projelerle ilgili bilgi aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleşecek 100 bin konut projesinin Keşanımız'da da gerçekleşmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu'nden DSİ'ye ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, DSİ Teknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, ilçenin gelişmesi için yatırım görüşmelerine devam ettiklerini belirtti.

Dr. Koçbay ile proje ve yatırımları değerlendirdiklerini aktaran Helvacıoğlu, misafirperverliğinden dolayı Koçbay'a teşekkür etti.

Enez'in Çınarları projesi

Enez Kaymakamlığı'nca başlatılan Enez'in Çınarları projesinin devam ettiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında oluşturulan ekiplerin vatandaşlara yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle kış mevsiminin yaklaşması münasebetiyle desteğe ihtiyacı olan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmesinin büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Ekrem Canalp, AK Parti, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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