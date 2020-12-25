CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Bulgaristan'da annesinin kucağında öldürülen Türkan bebeğin ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu, mesajında, 36 yıl önce 20 aylıkken annesinin kucağında öldürülen Türkan bebeğin, Balkan Türklerinin kimliklerine sahip çıkmasının sembolü olduğunu belirtti

Yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları, kimliklerini, dillerini, inançlarını terk etmeyen, bu uğurda acılar çeken, büyük bedeller ödeyen Balkan Türkleri'nin yaşadıkları coğrafyalarda var olmaya devam edeceğini vurgulayan Gaytancıoğlu, soydaşlarının varlıklarının bedelini canlarıyla ödediğini bildirdi.

36 yıl önce Kırcaali'de yaşanan vahşetle daha 20 aylıkken yaşamdan kopartılan Türkan bebeğin isminin sonsuza kadar yaşayacağını aktaran Gaytancıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün geçmişin acılarını unutmadan geleceğe daha güçlü bir şekilde yürümenin zamanıdır. Balkanlarda yaşayan halkların hiç birine kin gütmeden, hep birlikte birbirinin inanç ve kimliğine değer vererek nasıl geleceği kuracağımızın çabası içinde olmalıyız. Diğer yandan siyasi hesaplarla Balkan Türklerini bölmeye çalışanlara karşı da aynı derecede uyanık olmalıyız. Balkan Türkleri yüzyıllardır kahramanlar çıkarmıştır. Bu kahramanların en büyüğü Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Türkan Feyzullah'a kadar kimlikleri ve vatanları için mücadele etmiş, canlarını vermiş aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Rektör Tabakoğlu, Üsküp'te Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

Tabakoğlu, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nın, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler için olduğu kadar Trakya Üniversitesi için de oldukça önemli olduğunu hatırlattı.

Türkçe Eğitim Bayramı'nı, 2018 yılından itibaren geleneksel olarak her yıl, başta Kuzey Makedonya'dan gelen öğrenciler olmak üzere yüzlerce uluslararası öğrencinin katılımı ile büyük bir coşkuyla kutladıklarını anlatan Tabakoğlu, Türk toplumunu temsil eden genç nesillerin Türk dilinin yanı sıra tüm alanlarda kaliteli bir eğitim almasına ve bunun için uygun şartların temin edilmesine yönelik Trakya Üniversitesinin ilgi ve desteğinin her zaman devam edeceğini kaydetti.