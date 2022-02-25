TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tarım Kredi Kooperatiflerinin borcu bulunan üreticilere yapılandırma imkanı sağladığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin sağladığı ayni ve nakdi kredilerle üreticilerin yanında yer almaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan vatandaşların, 30 Eylül'e kadar başvurmaları halinde yapılandırmadan taksitlendirme veya tek seferde ödeme suretiyle yararlandırılacağını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının tek seferde ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecek. 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu olan ortakların defaten ödemelerinde temerrüt faizi alınmayacak veya 60 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı sağlanacak. Üreticilerimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun."

-TÜ Personeli ilk yardım eğitimi aldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) personeli, olası afet ve kazalara karşı ilk yardım eğitimi alıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, eğitimlerin TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Personel Daire Başkanı Yılmaz Çavaş ve Sivil Savunma Amiri Hüseyin Türkel koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

İlk yardımın öneminin vurgulandığı açıklamada, "Trakya Üniversitesi, kurum içi eğitimlerde öncelik verdiği ilk yardım eğitimleri ile çalışanlarını hayati önem taşıyan bu konuda bilinçlendiriyor. Kısa süre içerisinde 150 çalışanın aldığı eğitimler neticesinde, 2022 yılı sonu itibarıyla tüm birimlerde en az üç kişinin ilkyardım konusunda bilgi ve sertifika sahibi olması ile Türkiye'de bunu başaran ilk üniversite olunması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

"Karadeniz Havzası Sulak Alanları Tehdit Eden Kirlilik" fotoğraf sergisi Keşan'da açıldı

Keşan'da, "Karadeniz Havzası Sulak Alanları Tehdit Eden Kirlilik" temalı fotoğraf sergisi Keşan Belediyesi ev sahipliğinde açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Enez Kaymakamlığı ile Edirne Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünün ortak olduğu BioLearn Projesi çerçevesinde Karadeniz havzasındaki sulak alanlarda kirlilik tehdidine karşı duyarlılığın arttırılmasını amaçlanıyor

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonunda açılan sergide, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ukrayna ve Türkiye'den 16 fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer alıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, doğanın korunmasında herkese görev düştüğünü belirtti.

Çevreye zarar veren durumlardan kaçınılması gerektiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çevremiz, sokak hayvanlarımız, doğa her şeyin önünde olmalı. Bu yüzden önce kazanan insan ve çevre olmalı. Enez'den gelen yüksek ses tüm dünyaya mesaj veriyor. Çevre konusunda büyük bir hassasiyet gösterilmiş. Bu bilinci arttırmamız lazım. Çevre kırmızı çizgimiz olmalı. Sahip olduğumuz doğal güzellikleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak öncelikli görevimiz olmalı."

Açılışa, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, proje ortakları ve öğrenciler katıldı. Sergi, 2 Mart'a kadar gezilebilecek.

Lalapaşa Kaymakamı Çiftçi'ye ziyaret

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.

Kaymakam Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Ceylan'a çalışmalarında başarı diledi.

Ceylan'a ziyaretinde Lalapaşa Orman İşletme Şefi Recep Daştan da eşlik etti.