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Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak

23.09.2021 10:04
Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak, System.String[]

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Edirne Sarayı'nda devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Edirne Sarayı'nda devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Yıldız ve beraberindeki heyet, kazı çalışmaları 2018 yılından beri TÜ tarafından yapılan Edirne Sarayı'nı ziyaret etti, rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Edirne Sarayı'nın kültür mirasının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Yapılan kazı çalışmalarıyla sarayın gün yüzüne çıkarılacağını aktaran Yıldız, "TÜ bölgenin önemli bir figürü. Bilimsel çalışmaların yanı sıra kültürel çalışmalara da yoğunluk veren ve özellikle kültür mirasımıza sahip çıkma noktasında takdire şayan bir üniversite. Edirne Sarayı kültür mirasımızın önemli bir değeri. Değerli hocalarımız burada çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki desteklerin artmasıyla Edirne Sarayı çok daha kısa sürede gün yüzüne çıkarılacaktır." diye konuştu.

Yıldız, tarihi bir değerin gün yüzüne çıkarılması ve yaşatılması için gösterdikleri gayretlerden dolayı Tabakoğlu ve kazı ekibine teşekkür etti.

- İstanbul'u fetheden ruh

Rektör Tabakoğlu ise Edirne Sarayı'nı ayağa kaldırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Osmanlı'yı imparatorluğa taşıyan, Balkanlar'ı ve İstanbul'u fetheden ruhun burada, Edirne Sarayı'nda yattığını vurgulayan Tabakoğlu, "Bu ruha sahip çıkmak ve bu ruhu yaşatmak bizlerin görevi. Hedefimiz bir dönem imparatorluğun yönetildiği, Osmanlı Devleti'nin büyümesinde stratejik bir yeri ve önemi olan Edirne Sarayı ile ilgili önemli bilimsel veriler ortaya koymak ve bu kültür mirasımızı yeniden ayağa kaldırmak." ifadelerini kullandı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Kurtişoğlu da çalışmaların büyük özveriyle devam ettiğini belirterek, "Kazı ekibimizin yoğun gayreti ile binaların temellerini ortaya çıkararak Edirne Sarayı ile ilgili çok daha fazla bilimsel veriye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Edirne Sarayı Kazı Evi'ni de ziyaret eden Yıldız ve beraberindeki heyete, Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu tarafından Edirne Sarayı'nın tarihçesi, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Yıldız ve beraberindeki heyet, daha sonra, rektör Tabakoğlu eşliğinde Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret Müzeleri ile tarihi Karaağaç Yerleşkesindeki Edirne Tren Garı'nı, Eski Camii ve Selimiye Camisi'ni gezdi.

Edirne Sarayı

Tunca Nehri kenarına kurulan Edirne Sarayı'nın yapımına, 2'nci Murat'ın emriyle 1450 yılında başlandı.

Topkapı Sarayı'na benzer bir yerleşim planına sahip saray, büyük meydanlar etrafında konumlanan değişik işlevli yapılarıyla Türk saray mimarisinin genel karakterini yansıtıyor.

İnşasının ardından Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı gibi pek çok önemli olaya tanıklık eden saray, Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli oranda tahrip edildi.

Savaş sırasında cephanelik olarak kullanılan saray, Edirne'nin istila edileceği ve cephanenin Rusların eline geçebileceği düşüncesiyle dönemin Edirne Valisi Cemil Paşa'nın emriyle havaya uçuruldu.

Saraydan bugüne, mutfağı, Babüssaade, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapıları ulaşabildi.

Osmanlı dönemi kanalizasyon sistemi, saray mutfağına ait araç gereçlerin yanı sıra Hürrem Sultan'ın kullandığı parfüm şişelerinin de bulunduğu Edirne Sarayı kazı alanının, ören yerine dönüştürülerek koruma altına alınması çalışmaları da sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Cihannüma Kasrı çalışanlarının namaz kılabilmeleri için inşa edilmiş Enderun Camisinin kalıntılarına, Akağalar Hamamı ve Alay Meydanı'nın temelleri başta olmak üzere saray yapılarının temeline ulaşıldı.

Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak
Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak
Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak
Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak
Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika


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