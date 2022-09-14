Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı

14.09.2022 10:13
Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurularını yapmaya başladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurularını yapmaya başladı.

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" diye nitelenen proje kapsamında Edirne'de (Merkez, Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü) 1350, Kırklareli'nde (Merkez, Pınarhisar, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy, Babaeski) 1050, Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Çorlu, Muratlı, Hayrabolu, Saray) 3 bin 100 konut yapılacak.

E-devlet'in yanı sıra kamu bankalarından Ziraat ve Halk bankalarından da başvuru yapılabiliyor.

Bu kapsamda Trakya'da yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bankalara gelmeye başladı.

Edirne'de Halkbank'a evraklarıyla gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Başvuru yapan vatandaşlardan Süleyman Yakurutlu, AA muhabirine, projenin ev sahibi olmayan vatandaşlara umut olduğunu söyledi.

Projenin evi olmayanlara ev sahibi olmaları yolunda kolaylık sağlayacağını belirten Yakurutlu, "Bütün herkes memnun şu an. Bu projeden memnunuz, devletimiz insanlarımız için uğraşıyor. Bu projeler gençlerimizin geleceği için yapılıyor." dedi.

Yakurutlu, sosyal konut projesinin ev fiyatlarını da düşüreceğini öngördüğünü belirtti.

Kıbrıs Gazisi Hasan Kurt da başvuru için bankaya geldi.

Gazilere tanınan haktan yararlanmak istediğini dile getiren Kurt, "Kura çekimi var mı yok mu? Merak ediyorum. 69 yaşındayım bu yaştan sonra böyle bir imkan çıktığı için çok memnunuz. İnşallah şansımız yaver gider de kurasız ev sahibi oluruz." diye konuştu.

"Bu tür projelerin artmasını talep ediyoruz"

Kırklareli'nde yaşayan Evren Kayalarlı da, projenin ev sahibi olabilmek için önemli fırsat olduğunu söyledi.

Bu fırsatı değerlendirmek için bankaya gelerek müracaatta bulunduğunu belirten Kayalarlı, "Devletin böyle bir imkanı sunması, halkına sahip çıkması çok güzel bir olay. Bu tür projelerin artmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi olmayı her insan gibi istediğini belirten Kayalarlı, "İnsanın başını sokacağı garanti bir yeri olması hayattaki en güzel şeylerden birisi." dedi.

Ekrem Güner de ev sahi olmak için müracaat ettiğini kaydetti.

Güner, sosyal konut sayısının arttırılmasını istedi.

Tekirdağlı vatandaşlar da bankalarda başvurulara başladı.

YORUMLAR
500
TOKİ Kırklareli'nde 1050 sosyal konut yapacak TOKİ Kırklareli'nde 1050 sosyal konut yapacak Kırklareli'nde 'kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimleri devam ediyor Kırklareli'nde 'kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimleri devam ediyor
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:08 Norveç ve İsviçre'den, Cilo Dağı'nın eteklerindeki bala yoğun talep! Kilosu dudak uçuklatıyor
10:08 Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
09:53 Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
09:53 Sosyal konut projesi başvuruları yoğunluğun önüne geçebilmek için TC kimlik numarasına göre kademeli alınacak
09:52 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City peş peşe 3. yenilgisini aldı
09:42 Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu
09:33 Bayern Münih, evinde Barcelona'yı iki golle devirdi: 2-0
09:20 Serin havaların ardından şimdi de çöl sıcakları geliyor! Hissedilen sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak
08:46 Sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 10:22:37. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement