Edirnekapı Metrobüste Yangın Paniği
Edirnekapı Metrobüste Yangın Paniği

Edirnekapı Metrobüste Yangın Paniği
06.11.2025 22:31
Edirnekapı Metrobüste Yangın Paniği
Edirnekapı metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Edirnekapı durağına yolcu almak için gelen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

METROBÜSÜN MOTORUNDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 21.00 sıralarında Edirnekapı Şehitlik Metrobüs Durağı'nda Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan bir metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, yolcu almak için durağa gelen metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden metrobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları kısa sürede tahliye etti.

Edirnekapı'da metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu

ZAMANINDA MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ardından yangın söndürme tüpüyle motor kısmında çıkan alevlere müdahale eden şoföre, durakta görevli güvenlik personeli de destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın ardından bölgeye çağrılan çekici ile metrobüs duraktan kaldırıldı. Yangın nedeniyle aksayan seferler, metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İHA

