Eğitim robotları yarışmasında Devrek ikinci oldu

Konya'da düzenlenen eğitim rotları yarışmasında Devrek Sabahat-Cemil Fen Lisesi ikinciliği elde etti.



Elde edilen ikincilik ile ilgili bilgi veren Devrek Sabahat- Cemil Fen Lisesi Müdürü Turgay Kırgil, yarışmada derece alan öğrencileri tebrik etti.



Her yıl Çin'de düzenlenen Uluslararası Eğitim Robotları (WER) Yarışmasına köprü olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasında Sabahat -Cemil Fen Lisesi Robotik Takımı olarak ikinci olduklarını ifade eden Kırgül, " Ülkedeki çeşitli illerden katılımcıların olduğu ve 50 takımın katıldığı yarışmada, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına sunduğumuz proje ile okulumuza kapsamlı bir robotik atölyesi kazandırarak, burada hem kendi öğrencilerimize hem de çevre okullara yaptıkları çalışmalardan dolayı, Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisemiz kurum ödülleri kategorilerinde "En İyi Robotik Atölyesi" ödül beratı da takdim edildi. Düzenlenen yarışmanın amacı, ülkenin dört bir tarafındaki öğrenciler arasında bilimsel ve teknolojik etkileşimleri tetiklemek, gençlerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmek olan yarışmada, robotik ve kodlama alanında tüm maharetlerini otaya koyan takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmanın ilk günü eğitmenleriyle birlikte çalışan takımlar, ikinci gün eğitim liderleri olmadan verilen üç saatlik sürede ilk olarak robotların tasarımlarını ve kodlamasını gerçekleştirdi. Kodlaması yapılan robotlar daha sonra akıllı tasnif, örneklerin toplanması, enerji çekirdeği ve akıllı sıralama görevlerini yerine getirmek için rakipleriyle yarıştı. Yarışma sonunda lise kategorisinde birinci Balıkesir Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Zonguldak Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi ve üçüncü ise İstanbul Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu" dedi.



Okul Müdürü Kırgil, ayrıca, Çin'de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmayı hedeflediklerini, fakat bunun için maddi-manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını da ifade etti. - ZONGULDAK