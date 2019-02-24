Eğitime Kar Engeli - Kırklareli

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İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak

Kar Yağışı ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu