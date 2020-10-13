Ejder meyvesi üreten Bursalı çiftçi: Marmara Bölgesi üretim üssü olabilir - Son Dakika

BURSA'da, ejder meyvesinin Marmara Bölgesi 'ndeki tek üreticisi olduğunu belirten Özhan Öztürk, meyvenin iriliğine göre kilogram fiyatının 15 ile 30 lira arasında değiştiğini söyledi. Öztürk, çiftçinin desteklenmesi halinde Marmara Bölgesi'nin ejder meyvesi üretim üssü haline gelebileceğini söyledi.

Kestel ilçesinde 1998 yılından itibaren fidan ve süs bitkisi üretimi yapan Özhan Öztürk, 2018 yılında bin 500 metrekare alan üzerine sera kurdu. Öztürk, kurduğu serada, yurt dışında 'dragon fruit' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'pitaya' olarak adlandırılan ejder meyvesi üretmeye başladı. Güney Amerika iklimine uyumlu ejder meyvesinin Marmara Bölgesi'ndeki tek üreticisi olduğunu söyleyen Özhan Öztürk, kilogram fiyatı 15 ile 30 lira arasında değişen meyveyi Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderdiğini belirtti. Öztürk, çiftçinin desteklenmesi halinde Marmara Bölgesi'nin ejder meyvesi üretim üssü haline gelebileceğini söyledi.