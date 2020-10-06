Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı pazartesi birleşimi, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı pazartesi birleşimi, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda 7 gündem maddesi ile meclise sunulan ek gündem önergeleri görüşüldü. Toplantı öncesinde Başkan Şahin, İyi Parti Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya ve MHP Meclis Üyesi Hamdi Salt'ın doğum gününü kutlayarak, hediye takdim etti. Toplantı öncesinde, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı ve Bilecik Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Aslıhan Volkan, kentte engelli bireylerin yaşadığı sorunları sunum eşliğinde anlattı.

Gündem maddelerinden Bilecik Belediyesi T Plaka Ticari Taksi yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusu ile 2. Gündem maddesi olan Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet yönetmelik taslağının görüşülmesi konuları, daha detaylı görüşülmesi amacıyla Perşembe günü gerçekleştirilecek birleşime ertelendi.

İmar plan tadilatlarının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildiği toplantıda ayrıca Bilecik İsmetpaşa Mahallesi 464 ada, 207,208,209 ve 218 parsel numaralı taşınmazların satın alınması ve satın alınmasının uygun görülmesi halinde Belediye Başkanına ve Belediye encümenine yetki verilmesi konusu görüşülerek, oy çokluğuyla karara bağlandı.

Mustafa Cinoğlu ve uzun Ömer'in isimleri Bilecik'te yaşatılacak

Ekim ayı meclis toplantısında ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti meclis üyeleri tarafından sunulan ek gündem önergesi görüşüldü. Mustafa Cinoğlu ve dönemin en uzun boylu ismi olan Bilecikli Uzun Ömer'in hayat hikayeleri okunarak, önerge hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. Buna göre Bilecik eski belediye başkanlarından Mustafa Cinoğlu'nun ismi, kendi döneminde yaptırmış olduğu 75. Yıl Parkı'nın adı korunarak, 75. Yıl Mustafa Cinoğlu Parkı olarak değiştirilmesi maddesi ile Uzun Ömer isminin uygun görülen bir sokak ya da caddeye verilmesinin görüşülmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesi oy birliğiyle karara bağlandı. - BİLECİK

Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi
Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi
Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi
Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi
Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi
Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi

Semih Şahin, Pazartesi, Bilecik, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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