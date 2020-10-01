Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gönderildi - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gönderildi, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Mahkeme, görüşü alınmak üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu katılmadı. Duruşmada sanık avukatları yer aldı.

SAVCI DOSYANIN YARGITAY'A GÖNDERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, yargılamada sanıkların beraat ettiklerini, dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerini ifade etti. Ayrıca savcı, Yargıtay'daki temyiz incelemesinde dosyanın eksik hususlar nedeniyle bozulduğunu kaydetti. Müştekilerin şikayetlerinden vazgeçme örneklerinin dosyaya eklenmediğini belirten savcı, bu husus ile değerlendirme yapılması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi.Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Burcu Aydın, savcının talebine karşılık süre istedi. Hasan İmamoğlu'nun avukatı Ali Asker Kazak da müştekilerin müdahillik sıfatlarının sona erdiğini, karara temyiz haklarının bulunmadığını bu sebeple de daha önceden verilen beraat kararının kesinleşmiş olduğunu söyledi. Avukat Kazak, bu nedenlerle daha önceden verilmiş beraat kararı nedeniyle yeniden karar verilmesine yer olmadığına dair mahkemenin karar vermesini istedi.

MAHKEME SAVCI GÖRÜŞÜNÜN SANIKLAR LEHİNE OLDUĞUNU DEĞERLENDİRDİSavcının görüşünün sanıklar lehine olduğunu değerlendiren mahkeme heyeti, bu nedenle sanık avukatlarına süre verilmemesine karar verdi. Mahkeme, görüşü alınmak üzere dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ2013 yılında savcılığa başvuran üç kişi, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şirketin, 2011 yılında Beylikdüzü'nde yaptığı "Beykonakları" isimli siteden villa aldıklarını, pazarlama aşamasında kendilerine sosyal tesis olarak tanıtılan kısımların aslında yeşil olan olduğunu sonradan öğrendiklerini gerekçe göstererek şirketin ortakları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'ndan şikayetçi oldular. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.   Ekrem İmamoğlu yargılama aşamasındaki savunmasında, davaya konu inşaatı yapan şirketin ortağı ve yöneticisi olduğunu, bölgedeki en güzide sitenin inşaatını yaptığını belirterek, "Her şey projeye uygun yapılmıştır. Mevzuata uygun yapılmıştır. İskanı alınmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Daha sonraki siyasal süreç nedeniyle bu dava açılmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da davaya konu inşaatı yapan şirketin  kurucusu, ortağı ve yöneticisi olduğunu, davanın siyasi olduğunu savunarak, "Villaları projeye uygun yaptık. Tapuya gidip kayıtlara her zaman bakabilirlerdi. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade vermişti. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2014 tarihinde Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar verdi. Müştekiler davayı Yargıtay'a taşıdı. Müştekiler dosya Yargıtay'da iken 18 Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundular. Ancak Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018 tarihinde, olaya konu hakkında keşif incelemesi yapılmadığını, keşif incelemesi yapılarak sanıkların durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle kovuşturmanın eksik yapıldığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.


- İstanbul

Ekrem İmamoğlu, Yargıtay, Karar, Dava, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gönderildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Son Dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı Son Dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı         
17:54
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın         
16:46
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 18:10:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei