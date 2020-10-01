Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gönderildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Mahkeme, görüşü alınmak üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 'na gönderilmesine karar verdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu katılmadı. Duruşmada sanık avukatları yer aldı.

SAVCI DOSYANIN YARGITAY'A GÖNDERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, yargılamada sanıkların beraat ettiklerini, dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerini ifade etti. Ayrıca savcı, Yargıtay'daki temyiz incelemesinde dosyanın eksik hususlar nedeniyle bozulduğunu kaydetti. Müştekilerin şikayetlerinden vazgeçme örneklerinin dosyaya eklenmediğini belirten savcı, bu husus ile değerlendirme yapılması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 'na gönderilmesini istedi.Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Burcu Aydın , savcının talebine karşılık süre istedi. Hasan İmamoğlu'nun avukatı Ali Asker Kazak da müştekilerin müdahillik sıfatlarının sona erdiğini, karara temyiz haklarının bulunmadığını bu sebeple de daha önceden verilen beraat kararının kesinleşmiş olduğunu söyledi. Avukat Kazak, bu nedenlerle daha önceden verilmiş beraat kararı nedeniyle yeniden karar verilmesine yer olmadığına dair mahkemenin karar vermesini istedi.

MAHKEME SAVCI GÖRÜŞÜNÜN SANIKLAR LEHİNE OLDUĞUNU DEĞERLENDİRDİSavcının görüşünün sanıklar lehine olduğunu değerlendiren mahkeme heyeti, bu nedenle sanık avukatlarına süre verilmemesine karar verdi. Mahkeme, görüşü alınmak üzere dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ2013 yılında savcılığa başvuran üç kişi, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şirketin, 2011 yılında Beylikdüzü'nde yaptığı "Beykonakları" isimli siteden villa aldıklarını, pazarlama aşamasında kendilerine sosyal tesis olarak tanıtılan kısımların aslında yeşil olan olduğunu sonradan öğrendiklerini gerekçe göstererek şirketin ortakları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'ndan şikayetçi oldular. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ekrem İmamoğlu yargılama aşamasındaki savunmasında, davaya konu inşaatı yapan şirketin ortağı ve yöneticisi olduğunu, bölgedeki en güzide sitenin inşaatını yaptığını belirterek, "Her şey projeye uygun yapılmıştır. Mevzuata uygun yapılmıştır. İskanı alınmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Daha sonraki siyasal süreç nedeniyle bu dava açılmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da davaya konu inşaatı yapan şirketin kurucusu, ortağı ve yöneticisi olduğunu, davanın siyasi olduğunu savunarak, "Villaları projeye uygun yaptık. Tapuya gidip kayıtlara her zaman bakabilirlerdi. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade vermişti. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2014 tarihinde Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar verdi. Müştekiler davayı Yargıtay'a taşıdı. Müştekiler dosya Yargıtay'da iken 18 Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundular. Ancak Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018 tarihinde, olaya konu hakkında keşif incelemesi yapılmadığını, keşif incelemesi yapılarak sanıkların durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle kovuşturmanın eksik yapıldığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

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