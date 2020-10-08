Elazığ'dan Azerbaycan'a destek eylemi - Son Dakika

ELAZIĞ'da, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik sürdürdüğü operasyona kent merkezinde düzenlenen konvoyla destek mesajı verildi.

Elazığ'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, Azerbaycan'a destek için eylem düzenledi. İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde bir araya gelenler İstasyon, Gazi, Zübeyde Hanım ve Malatya caddelerinde oluşturdukları konvoyla Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik sürdürdüğü operasyona desteklerini yansıttı. İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, düzenledikleri eylemle hassasiyet oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Bizler her zaman olduğu gibi mazlumun yanında olma düsturuyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmak amacıyla bugün araç konvoyu tertiplemekteyiz. Araç konvoyumuz inşallah Elazığ'daki hemşerilerimizin olaya dikkatini çekmek amacıyla bir güzergah boyunca takip edecek ve bu süreç içerisinde Elazığlı hemşerilerimizin gündemine bir şekilde bu meseleyi tekrar getirmeye ve hassasiyet oluşturmaya çalışacağız inşallah" dedi.